Cancelarul Austriei, vizită oficială în România

Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, face, vineri, o vizită oficială în România și va avea întâlniri cu președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, dar și cu premierul Viorica Dăncilă, la Palatul Victoria. Cu ambii politicieni români, Sebastian Kurz are programate declarații comune. Austria deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene (UE), titulatură care va reveni României, de la 1 ianuarie 2019.Sebastian Kurz are programată vizita la Palatul Controceni la ora 12.15, el urmând a fi primit de către președintele Klaus Iohannis în Holul de Onoare.Cei doi politicieni vor discuta tête-à-tête, după care li se vor alătura și membrii delegațiilor oficiale. La finalul întrevederilor, Klaus Iohannis și Sebastian Kurz au programată o declarație comună.Cei doi s-au întâlnit ultima dată în 13 decembrie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, unde au discutat despre asigurarea continuității de acțiune între cele două președinții succesive ale Consiliului UE.La ora 13.50, cancelarul Austriei este așteptat la Palatul Victoria de către premierul Viorica Dăncilă, care va oferi un dejun oficial în onoarea sa. Și cu prim-ministrul României, cancelarul Austriei are programată o declarație comună.De la 1 ianuarie 2019, România preia de la Austria președinția rotativă a Consiliului UE. Discuțiile dintre delegațiile oficiale se vor axa pe asigurarea continuității, dar și pe contextul european al anului 2019, marcat de procesul Brexit, alegerile pentru Parlamentul European sau negocierile privind Cadrul Financiar Multianual 2021-2027.