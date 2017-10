Campusul "Henri Coandă" va fi extins. "Va deveni un pol de siguranţă"

10

totusi

totusi aceste comentarii ii sunt aduse la cunostinta primarului interimar si asta deoarece comenarii de acest fel au fost sambata in telegraf si replica dar daca nu sunt aduse la cunostinta cui trebuie degeaba se va face ca ploua asa cum s-a facut mazare dupa ce in emisiunea de pe 27.02.2012,moderata de tov. calcan i-am atras atentia asupra acestor probleme,raspunsul lui a fost:"nea Petrica nu ma vota tu si neamul tau"(hal de raspuns pentru un primar),nu l-am votat si tot el a iesit si a facut ce a vrut de aceea in fiecare seara si in fiecare dimineata il blestem ca incerc sa ma odihnesc dar nu pot de garoi care sunt odihniti .blestemele sa il ajunga si pe fagadau daca nu tine seama de noi si mai adaug ca am semnalat aceasta cestiune la B1tv,pnl(gorghiu) pana acum tacere