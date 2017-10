Campanie de promovare a valorilor oraşului, la Mangalia

Campanie de promovare a valorilor orașului, la Mangalia

Sub deviza „Oamenii cu care ne mândrim!”, Primăria Mangalia a demarat o campanie de promovare a cetățenilor orașului care s-au remarcat, de-a lungul timpului, în diverse domenii de activitate.Astfel, pe un panou amenajat în sensul giratoriu din centrul orașului, periodic, va fi promovată imaginea unei persoane cu merite deosebite în plan cultural, economic, social, educațional, sportiv etc.Primul om cu care se mândrește comunitatea din Mangalia este doamna Didina Dobinciuc, fost cadru didactic și director al Liceului Sanatorial din Mangalia. Timp de peste trei decenii, deși are un grad de invaliditate grav, profesoara de biologie-chimie a stat la catedră în căruciorul cu rotile și s-a remarcat ca un excelent pedagog pentru elevii Școlii Sanatoriale din localitate. În ciuda problemelor grave de sănătate, dragostea pentru carte a făcut-o să învingă numeroasele piedici care au stat în calea ascensiunii în carieră. În anul 1970 a susținut un examen greu la Institutul Pedagogic din Constanța. Dintre 1.370 de candidați, Didina Dobinciuc s-a aflat a doua pe listele admișilor. Numai că sistemul comunist de la vremea respectivă s-a dovedit a fi unul obtuz cu oamenii asemeni Didinei Dobinciuc.„Am fost reclamată la Comitetul Central de atunci și nu mi-au afișat rezultatul. În urma unui memoriu înaintat Ministerului Învățământului, am găsit un om cu suflet care a intervenit pe lângă ministra de atunci și așa am fost admisă, după ce în prealabil pierdusem un an. Am fost stigmatizată pentru că am ajuns să nu-mi pot folosi picioarele. Un anume domn din Comitetul Central mi-a spus că eu nu pot fi profesor că ies pe stradă în cărucior și mă văd străinii”, a explicat prof. Didina Dobinciuc. Cu o tenacitate de fier și ajutată de medicii din acea perioadă, prof. Didina Dobinciuc a reușit să ajungă un profesor respectat și apreciat atât de elevi, cât și de colegii de breaslă. Profesoara Didina Dobinciuc a fost singura persoană din România cu handicap locomotor care s-a luptat cu sistemul comunist pentru recunoașterea meritelor sale. Tot ea a adus modificări importante la Legea Învățământului din școlile speciale.