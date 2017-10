Campanie de ecologizare, la Medgidia

Primăria Municipiului Medgidia în parteneriat cu Asociația Voluntarilor din Medgidia, va organiza sâmbătă, 28 septembrie 2013 începând cu orele 9.00 cea de-a IV-a ediție a campaniei „Let’s do it România”.Această campanie de curățenie constă în ecologizarea unor zone din municipiu colectarea gunoiului făcându-se selectiv. La această acțiune de curățenie, vor participa elevi ai școlilor generale, liceeni, pensionari și alte categorii de voluntari .Peste 96 de țări vor organiza în acest an o zi de curățenie națională, proiectul având o importantă componentă de educare și responsabilizare a populației în ceea ce privește grija față de mediul înconjurător.