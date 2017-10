Campania „Luaţi-i peninsula lui Mazăre!” are susţinători în rândul parlamentarilor constănţeni

Campania „Luați-i peninsula lui Mazăre!” are susținători în rândul parlamentarilor constănțeni

Zona Peninsulară este, poate, unul dintre cele mai dureroase subiecte pentru locuitorii Constanței, și nu numai. Și asta pentru că vorbim despre acel caleidoscop cultural, istoric, etnic și religios care, în pofida unei frumuseți de neegalat și a unei diversități inconfundabile, se află astăzi într-o stare deplorabilă, clădirile surpându-se văzând cu ochii, în vreme ce mizeria și un soi de decadență par a se fi instalat aici fără drept de apel. Administrația Mazăre nu s-a sinchisit, în cei zece ani de când conduce Constanța, de conservarea Peninsulei, astfel că, la ora actuală, sub pretextul regimului incert al unora dintre clădirile vechi și, desigur, pe veșnicul motiv al lipsei de fonduri, zona veche a orașului face mari eforturi să mai trăiască. Reamintim că ea găzduiește Catedrala Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Moscheea Carol, cu minaretul ei de unde poți cuprinde cu ochii întreaga suflare istorică a urbei, Geamia Hunkiar, dar și Sinagoga Mare. Tot aici se află poetul Ovidiu, „cântărețul iubirilor gingașe” și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Pentru ca Peninsula din Constanța să nu dispară total, pentru ca cei care se pot realmente implica în salvarea ei de sub „tutela” nefastă a administrației Mazăre să reacționeze, ziarul „Cuget liber” a demarat o campanie al cărei scop este de a propune Guvernului promovarea unei hotărâri prin care Zona Peninsulară să fie decla-rată rezervație arheologică și turistică, după modelul Rezervației Deltei Dunării. Totodată, acest demers presupune și inițierea unei petiții online, intitulate „Luați-i peninsula lui Mazăre!” pe care mulți dintre constănțeni, dar și locuitori ai altor orașe au semnat-o de deja. Și, fiindcă parlamentarii constăn-țeni aleși în sistem uninominal reprezintă, cel puțin la nivel teoretic, interesele cetățenilor care i-au ales, a fost interesant să aflăm în ce măsură ei susțin această inițiativă, dacă o susțin, și pe cine găsesc vinovați pentru starea jalnică în care se regăsește astăzi perimetrul istoric al urbei tomitane. „Să facem presiuni asupra Guvernului“ Deputatul Colegiului 4, democrat liberalul Constantin Chirilă, a afirmat că va susține inițiativa al cărei scop este acela de a declara Peninsula rezervație arheologică și turistică și că „trebuia mai demult să se facă așa ceva”. „Trebuie salvat ceea ce se mai poate salva, să nu mai lăsăm să se întâmple, sub pretextul restituirilor, degradarea de până acum. Cred că este singurul loc din România în care istoria este luată în batjocură”, a explicat parlamentarul. În opinia deputatului PDL, de condamnat sunt toate administrațiile postdecembriste fiindcă au permis, „fără excepție”, să se ajungă aici. Mențio-nând că va semna petiția „Luați-i peninsula lui Mazăre!”, Constantin Chirilă a adăugat: „Toți constănțenii, întreaga societate civilă trebuie să facă presiuni asupra Guvernului, ca să reușim să trecem zona în categoria rezervațiilor arheologice și turistice”. „Inițiativa presupune energie și curaj“ Senatorul Mircea Banias și deputatul Maria Stavrositu și-au manifestat, și ei, disponibilitatea de a susține această campanie, declarând și că, fără îndoială, vor semna petiția menționată. Senatorul PDL a afirmat că, din punctul său de vedere, vina administrațiilor locale de după ’89 a fost una din ce în ce mai mare, excepție făcând, spune parlamentarul, primarul țărănist Corneliu Neagoe care nu s-a bucurat, în timpul mandatului său, de fonduri suficiente, chiar dimpotrivă. „Vina cea mai mare le aparține lui Mihăeși și lui Mazăre, pentru că s-a ajuns în stadiul ăsta”, a remarcat Banias. Pedelistul a dat asigurări că va susține această campanie prin tot ceea ce ține de atribuțiile sale de parlamentar și a precizat totodată că în opinia sa toți politicienii constănțeni, nu doar deputații și senatorii, ar trebui să susțină demersul scoaterii Peninsulei de sub „umbrela” administrației Mazăre pentru ca ea să fie declarată rezervație. Deputatul Colegiului 10, Maria Stavrositu, se va implica în derularea acestei campanii, popularizând-o, așa cum a mărturisit, și în rândul alegătorilor din colegiul său, cu mențiunea că speră ca inițiativa să devină realitate. Stavrositu a explicat că se va interesa dacă această campanie poate avea sorți de izbândă și, recunoscând că singura ei reținere este ca ea să nu rămână „doar o poezie”, a afirmat că, din păcate, „Peninsula este o ruină” și că ea trebuie, de fapt, să aducă prosperitate constăn-țenilor și să rămână „o oază de istorie”. „Salut inițiatorii campaniei și cred că orice demers de acest gen trebuie sprijinit”, a conchis deputatul PDL. Reținerile lui Iorguș Deputatul Colegiului 5, Zanfir Iorguș, nu s-a arătat la fel de entuziast precum colegii săi pedeliști și din Parlament. El susține că, fiind adeptul descentralizării, trebuie să se documenteze dacă, într-adevăr, administrația Mazăre nu are „capacitatea managerială” de a readuce Peninsula la nivelul de odini-oară și, în principiu, pârghiile nece-sare dezvoltării zonei. Ezitând să se pronunțe și declarând că „fenomenul” nu îi este tocmai familiar, Iorguș a spus că nu știe nici dacă va semna petiția, fiindcă vrea ca, înainte de a face asta, să se documenteze în detaliu, pentru a semna în cunoștință de cauză. Liberalii susțin salvarea zonei Deputatul liberal Mihai Lupu și-a declarat susținerea „în totalitate” pentru orice proiect menit să conducă la refacerea și dezvoltarea zonei peninsulare. Liberalul a mai afirmat că Ministerul Culturii ar putea să facă demersurile necesare pentru derularea unui astfel de proiect, dar nu a exclus și varianta inițierii de către parlamentari a unui proiect legislativ în acest sens. Mihai Lupu a mai atras atenția că va fi foarte greu de pus în practică o astfel de inițiativă, întrucât peninsula se află în patrimoniul Primăriei Constanța. Și colegul său de partid din Camera Deputaților, Gheorghe Dragomir, s-a arătat „pro” acestei inițiative. „Aș semna orice document care să sprijine salvarea zonei”, a precizat el. Senatorul liberal Puiu Hașotti a declarat că, în prezent, este implicat într-o campanie de strângere de ajutoare și fonduri pentru victimele inundațiilor și nu poate vorbi despre acest subiect decât luni. Ziarul „Cuget liber” va reveni și cu punctul său de vedere în acest caz. Procesul retrocedărilor împiedică investițiile în zonă Deputatul PSD Antonella Marinescu a declarat că nu se poate exprima deocamdată asupra acestei inițiative până nu analizează în amănunt documentațiile legate de Peninsulă. „Sunt de acord că este un monument istoric, dar să nu ajungem la situații aberante cum a fost și includerea lacului istoric Siutghiol și a Mării Negre în Natura 2000”, a explicat ea. Referitor la faptul că, timp de aproximativ zece ani, administrația Mazăre nu a făcut nimic pentru zona peninsulară, Antonella Marinescu a precizat că „nu se pot face investiții în zonă până nu se încheie toate retrocedările”. „Au fost foarte multe case retrocedate pe legea 10 și nimeni nu mișcă în fața legii 10”, a mai spus ea, ținând să menționeze că la toate acestea se adaugă și lipsa fondurilor locale. „O idee foarte bună” Deputatul Colegiului 8, social-democrata Manuela Mitrea, a afirmat că emiterea unei hotărâri de Guvern prin care Peninsula să intre în categoria rezervațiilor arheologice și turistice i se pare „o idee foarte bună” cu mențiunea că nu crede că „Mazăre n-ar fi, și el, de acord cu propunerea”. „Nu văd de ce n-am putea pune umărul cu toții pentru a salva zona de la dezastru”, a declarat parlamentarul constănțean, adăugând, ulterior, și că va citi petiția pentru a o semna, dacă o va semna, având în vedere toate aspectele de care trebuie să țină cont. Senatorul social-democrat Alexandru Mazăre a refuzat să răspundă întrebărilor venite din partea ziarului „Cuget liber”. Colegul său din Camera Deputaților, Matei Brătianu, a declarat că „inițiativa este lăudabilă”, dar nu va putea vota în favoarea ei pentru că ar însemna să voteze împotriva președintelui Organizației PSD Constanța, Radu Mazăre. El a mai spus că nu este atât de convins că altcineva (autoritățile centrale) ar putea să se ocupe mai bine de zonă. Menționăm că, potrivit spuselor deputatului, familia sa a avut o casă în Peninsulă în perioada interbelică. Senatorul social-democrat Alexandru Mazăre a refuzat să răspundă întrebărilor venite din partea ziarului „Cuget liber”. Deputatul Cristina Dumitrache și senatorul Nicolae Moga nu au putut fi contactați, având telefoanele închise, în vreme ce deputatul Eduard Martin nu a răspuns apelurilor „Cuget liber”.