Prefectul Claudiu Palaz:

„Campania de presă pentru reabilitarea Peninsulei mi se pare un lucru extraordinar“

Cuget liber: În urmă cu câteva luni nu ați negat informația potrivit căreia ați fi unul dintre numele care se pregătește pentru cursa pentru Primăria Constanța. Cu toate aces-tea, sunteți mult mai activ în județ, aveți notorietate în rândul primarilor, părând mai degrabă că vă pregătiți din timp pentru o candidatură la conducerea Consiliului Județean Constanța. În plus, o serie de persoane avansează numele dumneavoastră în această competiție. Claudiu Palaz: N-aș putea decât să mă bucur de o asemenea încredere în rândul primarilor, dar și pentru că s-a gândit cineva la o asemenea variantă. Am, într-adevăr, o relație foarte bună cu primarii, indiferent de culoarea lor politică, fapt pe care, cred eu, îl datorez și activității mele în cadrul Prefecturii Constanța încă din 2001. I-am ajutat de câte ori a fost nevoie. Dar, deocamdată, nu pot să vă spun dacă voi face acest pas. Pot să vă spun, în schimb, că activitatea mea se bazează foarte mult pe relațiile cu județul. Cred că timpul ne va pune cel mai bine într-o postură sau cealaltă, dacă va fi nevoie să fac acest pas sau nu. Știți foarte bine că prefectul este apolitic, nu pot să mă gândesc încă la o asemenea variantă, este prematur. Cel mai indicat este să fiu un prefect bun, iar lumea să înțeleagă ceea ce reprezintă prefectul, care sunt atribuțiile lui și să înțeleagă că multe dintre problemele care au fost rezolvate au fost rezolvate de către prefect, și nu de către alte instituții ale statului sau alte autorități județene. Mă refer la eliberarea titlurilor de proprietate, mă refer la rezolvarea problemelor cu terenurile de sub proprietățile oamenilor, de sub case. Am depus, împreună cu colegii mei, un efort fantastic să rezolvăm aceste probleme și le-am adus la zi. A fost unul dintre target-urile pe care mi le-am propus la numirea în funcție (n.r. - 2 octombrie 2009) și pot să spun că am reușit și am finalizat. Deci, problemele legate de legile proprietății sunt aduse la zi, nu suntem în întârziere, cum a fost până acum în Prefectură, cu un an, chiar doi ani de zile în urmă. Suntem foarte rapizi. C.L.: Revenind la întrebare: nici nu infirmați, nici nu confirmați… C.P.: Da (zâmbește). C.L.: Pentru că ați menționat legea proprietății, mă interesează, legat de Peninsulă, dacă dumneavoastră vedeți ca fiind necesară o evidență clară a proprietarilor imobilelor de aici, care să aibă obligația de a păstra, de a conserva clădirile din patrimoniu, clădirile istorice. C.P.: Știu campania pe care ați demarat-o (campania „Cuget liber”: „Luați-i Peninsula lui Mazăre!”), mi se pare un lucru extraordinar. Zona Peninsulară are un potențial turistic mare și ar putea fi dezvoltată dacă acțiunile din zonă ar fi coordonate de către specialiști, care să monitorizeze și clădirile. Ar fi un potențial fantastic pentru Constanța. Mie mi s-ar părea un lucru bun ca oamenilor să li se impună să păstreze clădirile de patrimoniu în forma în care au fost executate. Constanța este destul de mare, cei care-și doresc neapărat să facă altfel de construcții, cu un cu totul și cu totul alt design decât cel din Peninsulă, sunt convins că-și pot dezvolta afacerile în alte zone. Zona Peninsulară trebuie păstrată așa cum este ea. Sunt construcții foarte frumoase, vechi, care sunt de patri-moniu și care merită conser-vate. Dacă fac parte din patrimoniu, ele nu pot fi demolate și va trebui să se țină cont de aspectul unei astfel de clădiri chiar dacă ea este retrocedată pe Legea 10 și va avea proprietar. Acest lucru se poate stabili foarte clar printr-un regula-ment de urbanism pe zonă. Pentru că în momentul în care un om se duce să obțină autorizație de construcție sau de demolare de la Primărie ar trebui să nu i se dea. C.L.: Ce autoritate publică lo-cală trebuie să se implice aici? C.P.: Primăria Constanța trebuie să se implice în acest sens, asta este clar. Dar și Direcția Județeană de Cultu-ră, dacă o colaborare între cele două instituții este posibilă, cred că ar ieși un lucru foarte bun. Nu cunosc care este, la ora aceasta, politica Primăriei față de Zona Peninsulară. Sunt construc-ții care deranjează ochiul în Peninsulă. C.L.: Rămânând în zona Penin-sulei, în ultima perioadă s-a tot avansat ideea conform căreia Cazi-noul din Constanța poate fi vândut. Mai mult, ar exista și investitori chinezi interesați de achiziționarea sa. Și vorbim, totuși, de o clădire din patrimoniul național, una dintre emblemele Constanței. Puteți interveni în vreun fel, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, astfel încât vânzarea Cazinoului să nu devină realitate? C.P.: Vânzarea Cazinoului n-ar fi o idee bună. Este, într-adevăr, o construcție emblematică pentru România, nu neapărat pentru Constanța. Figurează în toate fotografiile de epocă, toți turiștii care vin pe litoral se pozează pe faleză, lângă Cazinou. În schimb, politica menținerii sau vânzării patrimoniului municipiului Constanța este problema directă a Primăriei. Oportunitatea vânzării trebuie lămurită, cel mai repede, de consilierii locali. Dacă acest patrimoniu trebuie înstrăinat sau nu. Eu pot doar să verific legalitatea acestei hotărâri. Vom vedea la timpul potrivit dacă se va hotărî acest lucru. Mai întâi să văd hârtiile și abia apoi mă voi putea pronunța, dacă acțiunea este sau nu legală. Ca strategie sau ca dorință a mea, dacă mă întrebați, ar fi păcat ca acest Cazino să fie înstrăinat. C.L.: Ce ne puteți spune despre proiectele pe care le susțineți? C.P.: Sunt mai multe proiecte pe care îmi doresc să le realizez și să le sprijin în mandatul de prefect. Unul dintre ele constă în realizarea delimitării între localități, pentru că nu se știe clar care sunt limitele admi-nistrative, ceea ce creează probleme. Am avut, în această ordine de idei, discuții la nivel central, a fost considerată o idee bună și la ora aceasta se lucrează la proiect, până la 1 noiembrie el trebuie finalizat. A fost o experiență care s-a dovedit foarte bună pentru Constanța. A fost eliberat ordin al prefectului, s-au format comisii, primarii au fost chemați la negocieri. Acest principiu pe care eu l-am dorit implementat la nivel de Constanța s-a generalizat la nivelul întregii țări și a fost un lucru foarte bun. Există localități care își dispută, având în vedere legile proprietății, diverse locații sau teritorii și atunci, neexistând o delimitare clară sau înțelegere între primari nu se pot aproba planurile de urbanism general (PUG), nu se pot demara investiții pe anumite locații. Această delimitare clară ne va ajuta mult în rezolvarea multor probleme de la nivelul localităților. C.L.: Care sunt localitățile unde s-au înregistrat mai des neînțelegeri pornind de la aceste delimitări terito-riale? C.P.: Corbu, Săcele, le știe toată lumea. Putem spune că zona e un fel de „Nevada Dobrogei” (zâmbește). Acesta e doar un exemplu. Dar ar mai fi Crucea cu Topalu, Castelu și Cuza Vodă, Grădina cu Tîrgușor. Dacă nu se rezolvă aceste probleme, nu se pot realiza investițiile. Iar în zona Grădina - Tîrgușor sunt investiții pentru parcuri eoliene, ori planurile nu pot fi aprobate pentru că nu s-a rezolvat încă problema delimitării, nu se știe dacă aceste investiții sunt pe terenul administrativ al unei localități sau al alteia. Acestea sunt doar câteva exemple. Finalizarea demersului se datorează și primarilor, care au dat dovadă de înțelegere. Proiectul se derulează sub auspiciile Ministerului Administrației și Internelor, mai exact a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. C.L.: Ce spuneți despre contro-versata Ordonanță 63? Vor putea primăriile din județul Constanța să funcționeze la parametri normali cu mai puțin angajați? Organigramele unora dintre administrații erau, totuși, supraîncărcate. C.P.: Sigur! Foarte sigur! Ele vor funcționa la parametri buni, la parametri normali. Din câte știu în urma verificărilor din primăriile din județ pe care le-am făcut în această perioadă există și personal - funcțiile propriu-zise, nu oamenii - care nu adăugau neapărat plus valoare activității primăriei. Sunt convins că, în pofida faptului că aceste posturi au fost restructurate, primăriile vor funcționa bine în continuare. Ordonanța are aspecte benefice și cred, totuși, că a fost în asentimentul multor primării pentru că le-a ajutat să ia măsurile necesare de restructurare pentru a-și eficientiza activitatea. Iar organigramele erau oricum mărite.