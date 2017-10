Camera Deputaţilor a respins proiectul Legii amnistiei şi graţierii

1

daca se vrea , se poate

Cetatenii au aflat ce importanta are votul lor , care este adevarata semnificatie a zicalei VOCEA POPORULUI , VOCEA LUI DUMNEZEU , si ce nefast este absenteismul . Ce n-a facut Parlamentul in doi ani , de bunavoie a facut in doua zile imediat dupa alegeri . Dar sa fim atenti , nu s-a facut din convingere ci de frica . Este vorba nu de schimbarea convingerilor ci de schimbarea părului . Abia acum , majoritatea electoratului a inteles ca a face politica inseamna a face CURATENIE . a scoate gunoaiele din politica , din parlament , guvern si din toate institutiile statului . Nici in “ noul “ PNL nu putem avea mare incredere pana cand indivizii de teapa lui Antonescu , Hasotti , etc , autorii aliantei cu PSD si sustinatorii lor nu vor fi goniti din politica . Va fi tot atat de greu sa se curete latrina politicianismului din PNL ca si cea din PSD . Mai trebuie revenit la Parlamenul cu 300 de membri potrivit referendumului din 2009 si eliminata umplutura , in frunte cu Zgonea si Tariceanu . Sa fim cu ochii pe ei si sa punem capat celor 25 de ani de rusine la viitoarele alegeri parlamentare , care vor fi decisive pentru viitorul Romaniei .