Vicepreședintele PSD, Gabriela Firea:

"Cam o treime din Guvern se împrospătează dar structura rămâne la fel"

Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat, ieri, în cadrul unui interviu televizat, că o treime din viitorul guvern se va împrospăta, dar structura guvernamentală rămâne aceeași.„Structura guvernamentală rămâne aceeași, este una eficientă, nu avem acum timp pentru o analiză fulger, este mai important să analizăm ce au făcut miniștrii decât să numărăm cabinetele, ministere, secretariatele de stat din subordinea ministerelor. Într-adevăr, s-a luat decizia ca unii dintre miniștri să-și înceteze activitatea și să preia aceste portofolii persoane care sunt energice, dinamice și care sunt bune cunoscătoare ale acelui domeniu. Cred, fac o estimare, sper să nu greșesc, cam o treime din guvern se va împrospăta, mi-aș dori să fie, la fel, mai multe doamne - așa cum s-a întâmplat în celelalte guverne - mi-aș dori ca, după ziua de luni, să nu existe o competiție și un sentiment negativ între organizațiile județene care vor propune anumiți candidați”, a declarat Gabriela Firea.Ea a mai menționat că programul de guvernare va rămâne, în esență, același.„Programul de guvernare rămâne, în esență, același, în special în punctele sale sociale și economice, care au fost atât de apreciate până acum. Se mai adaugă, de asemenea, câteva principii care vor fi preluate și câteva programe naționale, de către noul executiv și, de asemenea, am primit promisiunea că vor fi preluate câteva programe și pentru Capitala României și vor fi tratate cu celeritate pentru că așa este normal, chiar dacă până acum, Capitala, din nefericire, a fost o Cenușăreasă”, a adăugat Firea.Totodată, președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, ieri, că în ședința Comitetului Executiv nu se va discuta despre ministere, adăugând că, în cazul în care s-ar stabili într-o singură ședință viitorul Cabinet, Coaliția s-ar grăbi.„Părerea unanimă a fost că ne-am grăbi dacă luni am stabili niște miniștri. Nu discutăm despre ministere și miniștri astăzi (n.r.luni). Am discutat duminică despre programul de guvernare. Am avut o întâlnire cu colegii de la ALDE, premierul Viorica Dăncilă. Am discutat despre Declarația 600”, a spus Dragnea, ieri, la intrarea în sediul PSD.O nouă ședință a Comitetului Executiv Național al PSD este programată să aibă loc vineri, 26 ianuarie.