„Callatis Therm, Tusac şi Filimon ne-au ţinut o iarnă în frig“

Zanfir Iorguș:

„Callatis Therm, Tusac și Filimon ne-au ținut o iarnă în frig“

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

- La început și pentru mine ca primar, termoficarea a fost o problemă grea, dar aceasta s-a rezolvat odată cu preluarea sistemului de producere și furnizare a agentului termic către populație de către SC Rominterm SA, care avea în spate Petromidia. Rezultatul acestui parteneriat îl știm cu toții: timp de opt ani cât a funcționat SC Rominterm SA, Mangalia a avut căldură și apă caldă non-stop, la un preț de două ori mai mic decât cel de azi.- După instalarea ca primar, Tusac a început șicanele și presiunile asupra SC Rominterm SA, pentru a o determina să plece din Mangalia, așa cum a procedat și cu alte societăți.Astfel că, în ianuarie 2011, SC Rominterm SA vinde pachetul majoritar de 66,6% către C&C Wealth Management, o societate cu un capital social de 500 de lei și al cărei acționar unic este Cătălin Ciupercă, finul lui Tusac. Din acest moment au apărut problemele:Tusac a cheltuit toți banii primăriei și a intrat în iarnă fără banii pentru căldură și cu datorii de aproximativ 380 de miliarde de lei vechi;Filimon, în loc să furnizeze căldură imediat, el a început războiul cu "Callatis Therm" în plină iarnă, lucrul pe care-l putea face foarte bine fie în august 2011, fie în aprilie 2012, când se termina sezonul rece.Filimon a mai făcut o greșeală: a cheltuit banii adunați la bugetul local în 2012 (aproximativ 35 de miliarde de lei), achitând lucrări efectuate de firmele din Constanța;- Tusac, speriat de situația creată, încearcă să manipuleze lumea, aruncând vina asupra altora, ca un laș ce este. Contractul cu Rominterm a fost aprobat de către Consiliul Local Mangalia de la vremea respectivă, iar eu spun că a fost un contract bun, deoarece, cu Petromidia în spate, avea, în permanență, combustibilul necesar furnizării fără sincope a căldurii. Singura mea "vină" este că, în cei opt ani cât a funcționat această Rominterm SA, Mangalia a avut căldură și apă caldă non-stop.Dacă Tusac era așa de preocupat de căldura din casele oamenilor, informa Consiliul Local de intenția SC Rominterm SA de a ceda pachetul majoritar și nu pe Cătălin Ciupercă, nimeni altul decât finul său, cel ... "care îmi gestionează bine banii mei și pe ai lui Nikitas", așa cum declara domnul primar Tusac în "Evenimentul Zilei" în data de 8 decembrie 2011.Afirm cu tărie și categoric că nu am avut și nici nu am acțiuni la Rominterm sau la Callatis Therm. Pentru aceste minciuni l-am dat în judecată pe Tusac (vezi dosarul nr. 6363/118/2011, înregistrat pe 15.04.2011, la Tribunalul Constanța) și-i dau, astfel, posibilitatea să dovedească în instanță cele afirmate.- Am văzut în aceste zile preocuparea unor consilieri de a-și atrage merite de partea lor cu privire la rezolvarea căldurii la Mangalia, fiecare încercând să-și "însușească" cele 15 miliarde de lei aduse de mine de la Guvernul României pentru achiziționarea combustibilului. Le spun tuturor că modul cum au gestionat această problemă ar trebui să-i determine să fie mai reținuți în declarații politice, pentru că frigul suportat de oameni, din cauza lor, nu le dă acest drept.Faptele ne-au arătat că noua societate Callatis Therm, adusă de Tusac, nu poate produce și furniza agent termic către populație în condiții optime, drept pentru care, imediat ce se termină iarna, trebuie începute procedurile de preluare de către primărie a serviciului de producere și furnizare a agentului termic către populație. Fac precizarea că toate centralele termice din Mangalia au fost și sunt, în întregime, proprietatea Consiliului Local.Realitatea de azi ne spune că încălzirea cu combustibil și gaze naturale sunt soluții prea scumpe atât pentru populație, cât și pentru primărie și, de aceea, va trebui ca noua echipă ce va veni în iunie la conducerea administrației locale să identifice și să realizeze, imediat, o alternativă la încălzirea în sistem centralizat.