Călin Popescu Tăriceanu: "Moțiunea de cenzură nu are nicio șansă"

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, ieri, că o moțiune de cenzură nu are nicio șansă să treacă prin Parlament în acest moment, deoarece opoziției îi lipsesc cel puțin 50 de voturi.„Socotelile pentru moțiunea de cenzură sunt foarte simple. Nu contest dreptul opoziției de a depune o moțiune de cenzură. Cred că momentul nu e potrivit. Al doilea aspect este de natură strict tehnică. Dacă numărăm voturile opoziției, le lipsesc cel puțin 50 de voturi. Nu are nicio șansă o moțiune de cenzură să treacă în acest moment”, a spus Călin Popescu Tăriceanu, la România TV.În opinia sa, încercarea de a forța debarcarea lui Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaților demonstrează că opoziția recurge la încercări disperate pentru a prelua puterea. „Această încercare de a forța debarcarea lui Liviu Dragnea de la conducerea Camerei Deputaților nu face decât să demonstreze încă o dată că opoziția, în loc să recurgă la mijloacele corect, democratice, să demonstreze că are suportul electoral necesar pentru a prelua puterea, recurge la aceste încercări disperate, doar, doar își va pune în aplicare planul care în final vizează răsturnarea actualului Guvern și preluarea puterii, așa cum s-a întâmplat, de altfel, și în 2015, după căderea, demisia lui Victor Ponta”, a afirmat Tăriceanu.