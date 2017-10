Călin Popescu Tăriceanu: "Mi s-a propus să preiau conducerea PNL"

2

CALIN - FILE DE POVESTE

Activitate si cariera a lui Tariceanu zis si " inima zburdalnica " demonstreaza faptul ca in democratie fiecare cetatean poarta in raniță bastonul tuturor posibilitatilor . Ca sa parvii de la meseria de foto - model la cele mai inalte functii in stat , trebuie sa ai parte de multe calitati . In priml rand sa te tragi dintr-o familie de greci . Apoi sa ai calitati virile deosebite pentru a putea avea 5 neveste . Mai trebuie sa fii automobilist si motociclist pentru a alerga repede de la PNL la PNL - Aripa Tanara , ca sa revii la PNL , sa treci prin Conventia Democrata, Partidul European Liberal Democrat , Alianta DA si in sfarsit sa ajungi un aliat de nadejde a PSD infiintand ALDE , dupa ce acest partid de stanga l-a ajutat pe Calin cel frumos sa obtina functiile si sa faca o avere de 15 milioane de dolari . Ca om politic se poate mandri printre altele cu achizitionarea a 10 milioane de actiuni Rompetrol , pe care le vinde cu profit dupa ce a ajuns premier . A facut avere muncind zi si noapte pentru patrie devenind actionar la BRD, Banca Transilvania si cele trei SIF - uri ( 2,3 , 5 ). A fericit poporul atunci cand in ajunul crizei financiare , a reusit sa " duduie " economia si cu cele doua miliarde de euro rezultati din privatizarea BCR si introducerea taxei de inmatriculare , a crescut numarul de salariati la stat , a majorat salariile acestora , si a dublat toate cheltuielile bugetare . In 2014 Tariceanu demisioneaza din PNL si infiinteaza Partidul Liberal Reformator , partid apropiat PSD si in opozitie cu PNL - Crin Antonescu . In sfarsit , cu ajutorul PSD , PC si UDMR este ales presedintele Senatului . Vedeti cum este posibil ca din foto - model sa ajungi politician - model ? Putea oricare dintre noi sa faca la fel , dar lipsiti de calitatai ne-am multumit sa ramanem in turmă ca sa ne pastoreasca ALDE Tariceanu .