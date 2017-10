Călin Popescu Tăriceanu: „Lista pentru suspendarea preşedintelui rămâne deschisă”

Călin Popescu Tăriceanu: „Lista pentru suspendarea președintelui rămâne deschisă”

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, susține că nu îl interesează ce pierde susținând în continuare suspendarea șefului statului și că lista de semnături rămâne deschisă și în situația în care PSD consideră că turul II al prezidențialelor ar fi un moment mai potrivit pentru demers. Președintele Senatului a afirmat că, după ce a constatat cum se poziționează partidele politice în privința intenției sale privind suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu, menține deschisă lista cu semnături. Tăriceanu a precizat că așteaptă de la PSD să semneze această listă și să spună dacă ar fi mai bun ca moment al referendumului pentru demitere al doilea tur al alegerilor prezidențiale. „Am deschis lista de semnături și am văzut care sunt poziționările pe scena politică. Sigur că la PSD în momentul de față, din câte am înțeles, urmează să facă o discuție, o analiză, au o serie de considerente de ordin tactic, se gândesc unii dacă ar fi bine, dacă e momentul potrivit, dacă merită pe ultima perioadă de mandat, dacă nu cumva lucrul acesta i-ar servi cui Băsescu. Sunt o serie de considerente pe care le-am avut și eu în vedere când am decis suspendarea, însă eu am plecat de la principii și nu de la considerente de ordin politic. Eu cred că într-un astfel de demers nu fac calculul ce câștig și ce pierd. Așa cum am arătat și în trecut, nu mă interesează ceea ce pierd, cred că trebuie făcut ceea ce este corect iar în cazul de față principiul respectării Constituției și a legilor cred că trebuie pus mai presus de orice alt considerent politic. Prin urmare lista de semnături rămâne deschisă și dacă colegii de la PSD consideră că altul ar fi mai potrivit ca moment al suspendării, nu turul unu, poate turul doi sau în sfârșit, lista rămâne deschisă și aștept cu toată bucuria să-și pună semnăturile să putem demara procedura de suspendare”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu.