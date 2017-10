Călin Popescu Tăriceanu este NOUL PREŞEDINTE al Senatului

Călin Popescu Tăriceanu este NOUL PREȘEDINTE al Senatului

Ştire online publicată Luni, 10 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Călin Popescu Tăriceanu este noul președinte al Senatului. Acesta a fost ales cu 93 de voturi pentru și 60 împotrivă. El va ocupa fotoliul lăsat liber de președintele PNL, Crin Antonescu, prin demisie, transmite Realitatea.net.Candidatul PNL, Marius Obreja, a obținut 45 de voturi, iar cel al PDL, Dumitru Oprea, 15 voturi. Alte patru voturi au fost anulate."Voi încerca să fiu un președinte corect, echilibrat și echidistant. Voi fi un președinte implicat, nu voi asista pasiv la ce se întâmplă în societatea românească și pe scena politică românească. Văd rolul Senatului nu numai acela de for legislativ, ci mai ales de important for de dezbatere publică și de garant al democrației și statului de drept. Voi continua să lupt să promovez valorile în care cred și pentru care militez de când am intrat în politică. Vreau să ajungem să trăim într-o țară normală care nu mai este divizată și care nu mai este măcinată de conflicte. Trebuie să avem și curajul, și dorința de a colabora pe anumite teme majore. Întotdeauna, voi pune mai presus de orice interesul național. Voi lucra neobosit și mă bazez pe colaborarea tuturor celor prezenți", a spus Tăriceanu, după anunțarea rezultatului votului.