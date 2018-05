Călin Popescu Tăriceanu: Cred că se declanşează un conflict interinstituţional între preşedinte şi Parlament

Călin Popescu Tăriceanu: Cred că se declanșează un conflict interinstituțional între președinte și Parlament

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a susținut miercuri că, dacă președintele Klaus Iohannis era cu adevărat preocupat de statul de drept, nu de „o caricatură de stat de drept”, ar fi denunțat protocoalele SRI. El a mai spus că s-a declanșat un conflict între Președinție și Parlament cu privire la sesizarea CCR și a Comisiei de la Veneția privind legile justiției, dar acest conflict este mai mult politic decât juridic.„Cred că se declanșează un conflict interinstituțional între președinte și Parlament, lucru pe care eu aș fi vrut să îl evităm, dar putem să acceptăm și o astfel de situație. Dacă președintele este cu adevărat preocupat și își dorește o justiție independentă și ca România să fie un adevărat stat de drept, nu o caricatură de stat de drept, atunci ar fi trebuit, după părerea mea, să denunțe din primul moment protocoalele dintre SRI-DNA și o serie de alte instituții din justiție, lucru care până astăzi nu s-a întâmplat. Are la îndemnână acest instrument, pentru că el conduce CSAT”, a declarat Tăriceanu potrivit Digi24.ro.Întrebat dacă va sesiza Curtea Constituțională cu privire la conflictul dintre Președinție și Parlament de care vorbea, Tăriceanu a spus: „Mai degrabă este un conflict politic. Președintele are tot dreptul - și respect acest drept - de a sesiza Curtea. Observ că în spatele acestui demers nu este unul mai degrabă de natură juridică, ci politică, dar președintele are dreptul să facă acest lucru”.Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, că trimite la Curtea Constituțională întregul pachet al legilor justiției și sesizează Comisia de la Veneția, el adresând și un apel CCR să nu se grăbească și să conlucreze cu organismul european. Președintele a precizat că, după ce Curtea Constituțională se va exprima asupra actelor normative, va face o nouă analiză a legilor și va decide atunci dacă se impune o nouă reexaminare a celor trei legi de către Parlament.