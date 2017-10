Călin Popescu Tăriceanu, ales preşedinte ALDE

1

CEAUSESCU 2

FELICITARI TOVARASE POPESCU CALIN. AI EGALAT PROCENTUL CU CARE ERA ALES FIUL CELALALT AL POPORULUI. CA SI CELALALT AI FOST SINGURUL SI CEL MAI BUN CANDIDAT. CA IN BANCUL IN CARE DUMNEZEU O PREZINTA PE EVA LUI ADAM SI II SPUNE: ADAM ALEGE-TI SOTIA. AI INCEPUT DE MAI MULTA VREME SA -I SEMENI TOVARASULUI DECEDAT LA MERS SI GESTURI IN PUBLIC.TINE-O TOT ASA, CA EL,PANA LA CONTOPIREA FINALA!!