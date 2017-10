Câinii comunitari nu mai pot fi eutanasiaţi. Cum scăpăm însă de ei?

3

presa este dusa cu pluta!

CCR este nemultumita de 2 articole din lege si a trimis-o in Parlament pentru refacere. Unii zic de art. 5 si 6, altii de (art.) 6 si 8. Este de vazut si motivarea deciziei. De aici pina la interzicerea eutanasierii este drum lung. Dar exaltatii promaidanezi, transforma acest viciu de forma in victoria lor si blocarea eutanasierii...(Ati auzit domniile voastre ca animalele sunt cetateni cu drepturi egale in aceasta tara? Si ca, in Constitutie, sunt egale cu oamenii? Sau alte legi organice?) Parlamentul va reformula articolele incriminate si va readopta legea. In caz contrar, CCR ar trebui sa fie trasa la raspundere pentru ficare victima umana a maidanezilor. Cei care ocupa functiile alea, stiu ce inseamna responsabilitatea prin omisiune sau neinterventie... In plus, toti vor trebui sa fie trimisi la adunat merda maidnaeza de pe strazi! Alaturi de ONG-uri si alesii care sustin prezenta cainilor fara stapin pe spatiile publice. Orice actiune, are si un efect in lumea umana normala! Este drept ca noi suntem o societate originala, edificata cu multa rabdare de 22 de ani, dar oricum... Asa ca nu va bucurati degeaba! Asteptati noua formula a legii si abia apoi comentati... Oricum, obiectivul nu era eutanasierea maidanezilor ci disparitia lor din spatiul public. O deturnare de la sensul legii, abil regizata de zvonerii si raspindacii comunisto-securisti, interesati in sifonarea banilor publici, prin maidanezi. (Cine sunt protectorii maidanezilor? Vadim, SOV, Paula Iacob, actorii ceausisti si emulii lor... toti securisti, toti turnatori... Nu va miroase?)