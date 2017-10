Câinii comunitari au reapărut prin cartiere. Primarul Constanţei promite un nou adăpost modern

Câinii comunitari au reapărut prin cartiere. Primarul Constanței promite un nou adăpost modern

Mai mulți constănțeni au atras atenția, în ultima perioadă, că prin cartiere au început să apară câinii comunitari și sunt surprinși, în condițiile în care o bună perioadă de timp ei nu au mai fost văzuți pe străzi. Cu toate acestea, reprezentanții administrației publice locale consideră că sunt pe drumul cel bun pentru a împăca toate părțile implicate în problema ce vizează câinii comunitari.Legat de acest subiect, primarul Constanței, Decebal Făgădău, spune că speră ca, anul acesta, să fie rezolvată definitiv problema privind serviciul propriu al primăriei pentru gestionarea câinilor fără stăpân. De altfel, Primăria Municipiului Constanța a anunțat deja că dorește achiziția lucrărilor de „Reparații adăpost câini fără stăpân, achiziție și montare containere pentru amenajarea spațiului de birouri”.„Anul trecut, au fost prea multe dezbateri pe această temă. Am atras atenția încă de-atunci că, dacă nu luăm mai repede o hotărâre, o să fie prea târziu pentru 2016. Pentru a angaja personal, pentru a înzestra un asemenea serviciu de ecarisaj, ai nevoie de timp. Toate achizițiile pentru utilaje se pot face după ce avem bugetul aprobat. Or, noi odată ieșiți din calendarul lui 2016, acum trebuie să așteptăm aprobarea bugetului pe 2017. De asemenea, în momentul în care am propus achiziționarea unui serviciu extern de ecarisaj, au fost luări de poziție. Or, atâta vreme cât am dezbătut prea mult și nu am putut face nici angajările, nici dotările pe de-o parte, iar pe de altă parte, ne opunem încheierii unui contract cu un prestator extern pentru situații de urgență, acum avem ce am semănat. Evident că voi remedia această situație, pentru că voi merge în paralel și cu achiziția serviciului până când vom construi serviciul funcțional și cu popularea biroului respectiv și cu înzestrarea lui. După aceea, lucrurile trebuie să fie separate. Municipalitatea să se ocupe de supervizarea activității și de adăpostul existent ce va fi modernizat, dar și de construirea noului adăpost. Trebuie să înțeleagă toată lumea că pentru asta trebuie să avem cu cine, să avem buget și să parcurgem toate procedurile legale de achiziție. De asemenea, vom externaliza partea de capturare și transport. În momentul de față, adăpostul de câini funcționează cu voluntari, cărora le mulțumesc și le voi mulțumi ori de câte ori voi avea ocazia”, a spus edilul municipiului Constanța, Decebal Făgădău.v v vÎn luna mai a anului trecut, consilierii locali au votat proiectul de hotărâre ce vizează înființarea unui serviciu distinct de gestionare a câinilor fără stăpân, pentru ca patrupedele comunitare să beneficieze de o atenție mai sporită și să se promoveze darea acestora către adopție. Decizia a fost luată după mai multe dezbateri cu iubitorii de animale, unii dintre ei oferindu-se să ajute municipalitatea ca voluntari.Până la începutul anului trecut, de serviciul de ecarisaj din Constanța s-a ocupat firma „Puppy Vet”, însă Primăria Constanța nu a mai dorit să prelungească contractul cu această societate. Astfel, de problema maidanezilor se va ocupa, în mod direct, Primăria Constanța, fără a mai delega acest serviciu vreunei firme private care să fie plătită separat.Pentru funcționarea acestui serviciu este necesară angajarea a 15 persoane, inclusiv medici veterinari și îngrijitori. Totodată, ca și investiție va fi nevoie de extinderea și modernizarea adăpostului deja existent, care are 400 de locuri, sau amenajarea unuia mai mare. De asemenea, se va amenaja și dota un cabinet veterinar cu aparatură modernă. În plus, se vor achiziționa două autoutilitare pentru transportul câinilor fără stăpân.v v vPe de altă parte, primarul Decebal Făgădău a anunțat că se va construi un nou adăpost pentru câinii fără stăpân pe strada Caraiman și că nu se va miza pe eutanasierea câinilor decât în cazuri extreme, atunci când sunt grav bolnavi.