Cadouri pentru copii, oferite de Primăria Mangalia

Ştire online publicată Joi, 14 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Primăria și Consiliul Local Mangalia oferă copiilor orașului, în această perioadă, aproximativ 4.000 de pachete cadou. Mai mulți reprezentanți ai instituției publice locale, alături de primarul Mangaliei, Cristian Radu, merg la toate grădinițele și școlile din oraș pentru a oferi preșcolarilor și școlarilor un mic dar din partea autorităților.Beneficiarii acestei măsuri sunt micuții de la creșă, preșcolarii din grădinițe, dar și școlarii din ciclul primar și gimnazial, de la unitățile de învățământ din oraș. În plus, municipalitatea oferă cadouri și colindătorilor care vin în vizită, în aceste zile, la Primărie, pentru a susține în fața angajaților instituției, recitaluri specifice sărbătorilor de iarnă.„Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului este un prilej de bucurie pentru toți creștinii, copii sau adulți. Este de datoria noastră să facem fericiți toți copiii orașului prin gesturi firești într-o comunitate. Cei mici merită toată prețuirea noastră și de aceea, anul acesta, sperăm că am reușit să aducem zâmbetul pe buze la cât mai mulți copii și părinți. Pentru toți locuitorii orașului, am organizat concerte de sărbători, am decorat orașul cu ornamente și am oferit câte un pachet celor care aveau nevoie”, a precizat primarul Radu Cristian.La rândul lor, cadrele didactice și copiii, precum și părinții acestora au apreciat gestul municipalității.