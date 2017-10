Cadou de la USL: Blaga este noul preşedinte al Senatului

Cadou de la USL: Blaga este noul președinte al Senatului

Ştire online publicată Marţi, 29 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Democrat-liberalul Vasile Blaga a fost ales ieri, de plenul Senatului, în funcția de președinte al acestui for legislativ. Senatorul PDL a obținut 69 de voturi pentru. Pentru funcția de președinte al Senatului a mai candidat și actualul președinte al Comisiei pentru politică externă din Senat, Titus Corlățean, susținut de grupurile USL. În favoarea acestuia din urmă s-au exprimat 63 de senatori. Noul președinte al Senatului, Vasile Blaga, a declarat ieri, după anunțarea rezultatului votului din plenul acestui for legislativ, că va depune eforturile necesare pentru „normalizarea” activității în Camera superioară a Parlamentului și pentru recuperarea restanțelor în procesul de legiferare. „Împreună vom reuși să recuperăm din restanțele pe care le avem în procesul de legiferare. O să depun eforturile necesare pentru a normaliza relațiile dintre noi. Relațiile și discuțiile dintre grupurile parlamentare trebuie să ia o altă turnură. Am convingerea că Senatul este și va rămâne și prin calitatea celor care o compun Ca-mera superioară a Parlamentului”, a spus democrat-liberalul. Vasile Blaga a ținut să îi mulțumească lui Mircea Geoană pentru „eforturile bune” pe care le-a depus pe durata mandatului său de președinte al Senatului. Fostul președinte al Senatului, Mircea Geoană, a declarat că este o „înfrângere rușinoasă” faptul că Opoziția a pierdut funcția de președinte al Senatului în fața Puterii.„Ceea ce a început ca o improvizație a USL-ului s-a terminat cu un dezastru pentru Opoziție. Este o înfrângere rușinoasă. (...) A meritat cu vârf și îndesat ca Vasile Blaga să fie ales președintele Senatului. Tot ce înseamnă funcții în statul român sunt dominate de actuala Putere și ultima redută care mai rezista în fața acestui asalt brutal era Senatul. (...) Astăzi, capacitatea Opoziției de a lupta cu actuala Putere este foarte slabă”, a spus Geoană.