Cabinetul Dăncilă a pregătit noul program de guvernare. Care sunt principalele măsuri

Noul program de guvernare al coaliției PSD-ALDE a fost publicat pe site-ul Parlamentului. Atât programul de guvernare, cât și noul Guvern condus de Viorica Dăncilă vor fi votate, astăzi, în plenul reunit.Astfel, Guvernul va propune scăderea cotei TVA de la 19% la 18%, începând cu 1 ianuarie 2019, iar până la 1 iulie 2018 va fi făcută publică strategia de reorganizare a instituțiilor statului. Va fi înființat un Fond Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI). Acesta va fi alcătuit, în principal, din companiile de stat profitabile, a cărui valoare va depăși 10 miliarde de euro. Se propune creșterea alocării de bani la 1.400 lei/lună/persoană pentru cazarea în locuințe, cămine, pensiuni pentru bătrâni administrate privat, începând cu 2019.Documentul mai prevede creșterea indemnizației sociale minime la 640 lei de la 1 iulie 2018, de care vor beneficia, în special, cei care au lucrat în agricultură și pentru care cooperativele la care au lucrat înainte de 1989 nu au plătit contribuții.Salariul minim net va crește anual cu 100 lei, astfel încât în 2020 acesta să fie mai mare decât echivalentul a 300 de euro. Se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare. Acesta se va majora, anual, cu 150 lei net.Punctul de pensie va crește în următorii trei ani, astfel: în 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, în 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, iar în 2020 va ajunge la 1.775 lei. De asemenea, se are în vedere extinderea neimpozitării venitului și pentru medici din 2019.În programul de guvernare se mai prevede ca impozitul pe terenul agricol lucrat să fie eliminat, concomitent însă cu dublarea impozitului pentru terenul agricol nelucrat timp de doi ani consecutiv. De asemenea, se are în vedere eliminarea impozitului pe dividende, însă nu este precizat un termen de aplicare.Guvernul intenționează să stimuleze creșterea natalității prin acordarea a 1.600-1.800 lei/an pentru fiecare copil, condiționată că respectivii copii să aibă cel mult 10% absențe nemotivate în cadrul instituțiilor de învățământ pe care le frecventează.Tot în program se mai prevede majorarea plafonului pentru plata TVA de la 220.000 lei, în prezent, la 300.000 de lei.O altă prevedere vizează emiterea de titluri de stat în lei pentru populație, cu perioada cuprinsă între 5 și 20 de ani, cu o dobândă anuală de peste 4%, începând din acest an.În plus, se are în vedere aplicarea impozitului pe venit global la persoanele fizice. Implementarea acestui mecanism fiscal se va face prin intermediul sistemului informatic integrat, organizat la nivelul ANAF, ceea ce va permite eliminarea risipei de timp din partea contribuabililor. În cadrul acestui impozit, veniturile mai mici de 2.000 lei/lună vor fi scutite și, totodată, se vor introduce mai multe deduceri care să încurajeze economisirea, investițiile și creșterea standardelor de sănătate și educație pentru populație.