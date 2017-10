Cabinetul Cioloș a primit votul de încredere al Parlamentului

Ştire online publicată Marţi, 17 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cabinetul Cioloș a primit votul de încredere al parlamentarilor, transmite Realitatea.net.Astfel, România are al doilea guvern de tehnocrați din perioada post-decembristă.Noul guvern a primit 389 de voturi "pro", cu 115 mai multe decât minimul necesar, 115 "împotrivă", iar două voturi au fost anulate.În timpul dezbaterile, PSD, PNL, UDMR, UNPR și minoritățile au anunțat că vor susține Cabinetul, în timp ce ALDE și PMP au spus că nu vor vota Guvernul. Fostul premier Victor Ponta a lipsit de la ședință.Premierul desemnat Dacian Cioloș a declarat marți, în fața aleșilor, că noul guvern se va baza pe transparență în actul decizional, responsabilitate și deschidere către dialog, acesta având datoria să înlăture cauzele tragediei de la Colectiv, mai ales corupția."Sunt conștient că așteptările sunt uriașe", a spus Cioloș."Împreună trebuie să înlăturăm cauzele tragediei, mai ales corupția. Încrederea în mediul politic pare slăbită, oamenii așteaptă o schimbare a felului de administrare a interesului public. Președintele și partidele politice au înțeles asta și de aici a izvorât noul guvern. Vrem să venim cu soluții care să pună bazele transformărilor structurale".Cioloș a afirmat că guvernul nu se poate angaja la reformă pe toate fronturile. Drept urmare își asumă un număr de măsuri pe care să le ducă la îndeplinire.În ceea ce privește echipa, acesta a precizat că "am urmărit formarea unei echipe de specialiști integri. Am credința că audierile v-au convins de acest lucru".