Buletinele de vot ar putea avea o rubrică „Nu votez pe nimeni”

Deputatul PDL de Iași Marius Spînu susține ideea includerii unei noi rubrici pe buletinele de vot, prin care alegătorii să își poată exprima nemulțumirea față de politicieni, precizând că are deja pregătit un amendament pentru viitoarea lege electorală. Marius Spînu a afirmat, într-o conferință de presă, că pe buletinul de vot ar trebui introdusă o nouă rubrică, în care să fie înscris «Nu votez pe nimeni» sau «Nu am încredere în nimeni», astfel încât alegătorii să aibă posibilitatea să-și exprime nemulțumirea față de întreaga clasă politică. „Inițiativa figurează în programul meu politic cu care am candidat în alegerile din 2008. Amendamentul îl am deja pregătit și îl voi depune la dezbaterea viitoarei legi electorale. Nu l-am depus până acum, pentru ca inițiativa să nu se piardă undeva prin sertarele Parlamentului”, a afirmat Marius Spînu. El a spus că, dacă amendamentul său va fi acceptat, prezența la vot va crește. „Acum oamenii au posibilitatea să voteze în alb sau să pună ștampila pe mai multe căsuțe, pentru a i se anula votul. De ce să nu facem o căsuță specială, pe prima pagină sau pe ultima pagină a buletinului de vot cu mențiunea «Nu am încredere în nimeni»? Alegătorii vor putea spune exact ce vor. Nimeni nu va mai putea arunca în curtea celuilalt un eventual eșec, fie că e de la PNL, PSD sau PDL, pentru că palma va fi dată întregii clase politice. E un semnal că întreaga clasă politică trebuie să se schimbe”, a mai precizat Marius Spînu. El a spus că inițiativa sa ar putea fi sprijinită în special de parlamentarii tineri, precizând că a discutat deja cu mulți dintre aceștia. „Am vorbit cu mulți dintre cei tineri din Parlament și s-au arătat de acord. Am vorbit și cu Roberta Anastase în 2009 și sper să-l conving și pe Sever Voinescu pentru a susține împreună proiectul”, a declarat deputatul democrat liberal.