Bugetul SIE, avizat favorabil

Bugetul pe anul 2016 al SIE a primit vineri aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, în Comisia specială a Senatului și Camerei Deputaților pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe, a anunțat președintele acestui for, Mihăiță Calimente.SIE are alocat pentru anul viitor un buget de 272,510 milioane lei, înregistrând o creștere de 6,46% față de 2015, când a fost de 255,268 milioane lei."Discuția despre buget a fost foarte aplicată, nu au fost foarte complicate lucrurile, se înregistrează o mică creștere de 6,46% față de anul trecut ce se datorează faptului că la cheltuielile cu personalul avem creșterile salariale cu 10%, așa cum se aplică la toată lumea. În rest, discuția pe care am avut-o cu responsabilii (...) am înțeles că vor reuși să se încadreze în bugetul alocat. Sigur, ceea ce ne preocupă este și situația internațională în care trăim, dar și faptul că toată această tehnică de calcul și operativă costă foarte mult, se depreciază moral foarte repede", a spus Calimente, citat de Agerpres. El a arătat că bugetul este suficient pentru activitatea SIE.