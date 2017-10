Bugetul PSD - PNL a trecut la Năvodari

Ședința extraordinară de Consiliu Local susținută aseară, la Năvodari, și convocată de către primarul Tudorel Calapod a avut, inițial, un singur proiect pe ordinea de zi, și anume aprobarea bugetului pe 2008. Ședința nu a ieșit însă cu mult din tiparul ultimelor astfel de întâlniri ale CL Năvodari, dat fiind faptul că disensiunile și contrazicerile dintre consilierii PNL și PSD, pe de o parte, și cei PD-L, de cealaltă parte, împreună cu edilul orașului, au „condimentat” așa numita dezbatere. De menționat este faptul că, în convocatorul de ieri a fost adus și un amendament de către Andrei Cosmin, consilier local PNL, care a înaintat proiectul privind „accesul la informațiile de interes public”, referitor la cererea consilierilor PNL și PSD, anume aceea de a avea acces la contractele de prestări de servicii semnate în ultimii de trei ani. Mai mult decât atât, liberalii și social democrații îl acuză pe Calapod de tăinuirea acestor contracte, Matei declarând în sensul acesta: „CL îl va acționa în judecată pe primar pentru a ne oferi contractele. Vom deschide o acțiune în instanță în care vom invoca Legea 544 privind accesul la informații publice”. În ceea ce privește proiectul de buget, anunțat inițial drept unicul pe ordinea de zi, s-au iscat numeroase controverse și asta din cauza faptului că, potrivit lui Calapod, „din sumele care trebuiau direcționate pe formulă de către Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor, Năvodariul a primit zero lei, zero bani, veniturile fiind diminuate cu 910.000 lei”. De aceea, atât primarul Calapod și consilierii PD-L, cât și aceia de la PSD și PNL au fost nevoiți, în variantele de buget propuse, să țină cont și în ceea ce privește cheltuielile, dar și în ceea ce privește lista obiectivelor de investiții de această lipsă de bani. Atmosfera de ansamblu a ședinței de aseară a fost una conflictuală, chiar dacă fără huiduieli și aplauze, cele două tabere ținând cu dinții de propriile variante de buget propuse spre vot. O prezență aparte a reprezentat, în contextul aceleiași ședințe, și viceprimarul social democrat Adrian Vlad, ale cărui replici erau parcă menite să încurajeze vehemența cu care Matei & Co se opuneau proiectului de buget inițiat de Calapod. În acest sens, Vlad a și menționat: „Vom vota bugetul făcut de noi, adică în stil profesionist, și nu așa cum l-au făcut ei” (n.r.- consilierii PD-L). După interminabile discuții pe tema capitolului de venituri și cheltuieli din bugetul pe 2008, timp în care consilierii locali s-au contrazis în permanență, apelând, acolo unde nu le ieșeau calculele, chiar și la calculator, a venit și vremea prezentării listei de obiective de investiții, cele două părți în care este scindat de luni bune CL Năvodari având, evident, fiecare varianta sa. Ulterior prezentării celor două liste de investiții și supunerii la vot, s-a putut constata, spre supărarea lui Calapod, că proiectul de buget pe 2008 va fi cel în formula PNL - PSD, proiect care a trecut cu 12 voturi, unul dintre consilierii locali din tabăra acestora părăsind ședința pe motive de sănătate. De menționat este că, la ieșirea din sediul Casei Căsătoriilor, locația de ieri a ședinței extraordinare de CL, consilierii locali PNL și PSD au fost totuși huiduiți de năvodărenii nervoși care nu s-au sfiit în a le adresa acestora o serie de invective și injurii. Despre rezultatul votului de aseară, edilul a ținut să precizeze: „Evident că sunt necăjit, consilierii PNL și PSD nu au dat dovadă de înțelegere față de ceea ce este important pentru oraș și pentru oameni. Au privit proiectul de buget numai prin prisma satisfacției de a-l bloca pe primar”. Totodată, Calapod a adăugat: „Bugetul votat de ei nu este deloc realist, amendamentele aduse vizează sume prea mari de bani, au blocat și finanțarea lucrărilor de asfaltare a orașului, dar și, ce e mai trist, au anulat anexa 7, referitoare la cele 20 de milioane privind veniturile din împrumutul obligatar”.