Bugetul pentru 2018 a fost adoptat

Ştire online publicată Vineri, 22 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Parlamentul, reunit în ședință comună, a adoptat vineri cu 255 de voturi „pentru” și 95 de voturi „împotrivă” legea bugetului de stat pentru anul 2018.Față de proiectul aprobat inițial de Guvern, Parlamentul a suplimentat bugetele mai multor instituții, potrivit News.ro.Cea mai mare sumă, 350 de milioane de lei, a fost transferată fondului de rezervă al Guvernului, iar banii au fost luați din bugetul alocat pentru contribuția României la Uniunea Europeană.Astfel, au fost acordate 60 de milioane de lei în plus Secretariatului General al Guvernului pentru finanțarea cultelor religioase și alte 5 milioane pentru minorități.De asemenea, Ministerul Culturii a primit în plus 8 milioane de lei pentru construirea monumentului Unirii de la Alba Iulia.Tot 10 milioane de lei în plus a primit și Ministerul Energiei pentru un program de cercetare în domeniul nuclear.Radioul public a primit 3 milioane de lei în plus față de ce dăduse Guvernul inițial.Tot cu 3 milioane de lei a fost majorat și bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.Nu în ultimul rând, Curtea Constituțională a primit 2 milioane de lei în plus față de varianta aprobată inițial de Guvern.În schimb, plenul reunit al Parlamentului a respins, luni, amendamentul adoptat vineri în Comisiile de buget-finanțe privind creșterea cotelor defalcate din impozitul pe venit care merg la bugetele locale.Amendamenul adoptat inițial în comisii stabilea că: „În anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 32 și art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe venit, cu excepția impozitului din venituri din pensii, estimat a fi încasat la bugetul de stat se repartizează la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale astfel: a) 18% la bugetul local al județului; b) 66,8% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; c) 15,2% într-un cont distinct, deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, la trezoreria municipiului reședință de județ”.Amendamentul a fost depus de către senatorul PSD Eugen Teodorovici, PNL, USR, PMP și UDMR, dar a fost respins luni în plenul Parlamentului cu 105 voturi “pentru” și 119 voturi “împotrivă”.În proiectul de buget trimis Parlamentului, Guvernul a estimat o creștere a Produsului Intern Brut (PIB) de 5,5% anul viitor, până la 907,85 miliarde lei (196 miliarde euro), potrivit proiectului de buget pentru anul viitor, ritm în scădere față de estimarea Comisiei Naționale de Prognoză (CNP) pentru acest an, de 6,1%.Proiectul de buget pentru 2018 a fost construit pe o creștere economică de 5,5%, inflație medie anuală de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro și câștig salarial mediu net lunar de 2.614 lei. Deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,97% din PIB, în timp ce deficitul ESA este de 2,96% din PIB, cu încadrare în ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht.În proiectul de buget au fost prevăzute resursele necesare pentru acordarea de vouchere de vacanță pentru toți salariații din sistemul public, creșterea salariului minim și mediu net în întreaga economie (public și privat) cu 9%, majorarea, de la 1 iulie, a pensiilor cu 10% și a pensiei minime cu 23%, potrivit Guvernului. Legat de persoanele cu dizabilități, bugetul prevede creșterea indemnizației acestora cu 30% de la 1 ianuarie.În același timp, în buget s-au alocat 4,5 miliarde lei pentru programele de ajutor de stat care vor demara anul viitor.Veniturile bugetare proiectate pentru 2018 au fost estimate la 287,5 miliarde lei, respectiv 31,7% din PIB. Cele mai mari ponderi in veniturile bugetare pe 2018 le înregistrează contribuțiile sociale, cu 10,1%, urmate de TVA cu 6,8%, accize cu 3,3%, impozit pe salarii și impozit pe venit cu 2,3% din PIB.Cheltuielile bugetare pentru anul 2018 au fost estimate la 314,5 miliarde lei miliarde lei, ceea ce reprezintă 34,6% din PIB.Totodată, cheltuielile de personal au fost estimate la 81,2 miliarde lei, o creștere de 11,6 miliarde lei față de anul 2017, pe fondul aplicării Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cheltuielile cu asistența socială ajung în 2018 la 98,6 miliarde lei, respectiv 10,9% din PIB.Cheltuielile cu bunurile și serviciile vor fi în anul 2018 - 39,9 miliarde lei (4,4% din PIB), în timp ce cheltuielile cu datoria publică sunt estimate la 12,1 miliarde lei ( 1,3 % din PIB), potrivit proiectului. Cheltuielile cu investițiile în anul 2018 vor fi de 38,5 miliarde lei ( 4,2% din PIB), în creștere cu 13 miliarde lei față de anul 2017, potrivit estimărilor Guvernului.