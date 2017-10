Bugetul municipiului Medgidia nu a trecut de votul consilierilor

1

Medgidia

Bugetul propus de dl Primar a primit 4 voturi. Medgidia are 19 consilieri. La prima sedinta bugetul a primit ZERO voturi. Terenul de 793 mp este vizat de fiul dnei consilier Daniela Daniel. Aceasta a votat ptr vânzarea terenului desi acesta nu poate fi vândut fiind in parcul orasului. Dna Daniela n-a auzit de conflictul de interese care se sancționează penal ?