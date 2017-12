Bugetul de stat pe 2018 intră în dezbaterea Parlamentului. Opoziţia a depus mii de amendamente

Bugetul de stat pe 2018 intră în dezbaterea Parlamentului. Opoziția a depus mii de amendamente

Proiectul legii bugetului de stat pe 2018 și cel al asigurărilor sociale intră, astăzi, în dezbaterea Parlamentului, astfel că ieri a fost termenul limită pentru depunerea amendamentelor. În acest sens, Opoziția a pregătit mii de amendamente.Reprezentanții PNL au anunțat, ieri, că au depus peste 350 de amendamente, domeniile vizate fiind Educația, Sănătatea, mediul de afaceri, pensionarii și administrația locală.În acest context, deputatul constănțean, Bogdan Huțucă, a explicat că au fost depuse mai multe amendamente referitoare la administrația locală.„Îmi permit să încep cu o concluzie: acest buget transpune eșecul politicilor fiscal-bugetare din anul 2017 ale acestui Guvern. Principalele victime ale acestui buget sunt unitățile administrativ-teritoriale, primăriile, pentru că odată cu reducerea de la 16% la 10% a impozitului pe venit evident că și sumele defalcate au fost afectate drastic. Acest buget nu propune recuperarea acestor surse de investiții la nivelul din anul anterior. Din aceste motive, am depus amendamente astfel încât să ne asigurăm că primăriile și consiliile județene vor fi finanțate cel puțin la nivel anului anterior”, a declarat Bogdan Huțucă.El a adăugat că și sumele defalcate din TVA sunt „expuse”.„După cum știți, Consiliul Fiscal ne arată că încasările din TVA propuse în acest buget sunt supraevaluate, deci există riscul ca primăriile să aibă niște așteptări privind sumele defalcate din TVA și, în realitate, de aceste surse de finanțare ele să nu beneficieze”, a susținut deputatul PNL, Bogdan Huțucă.Parlamentarii PMP au depus 3.318 de amendamenteMult mai nemulțumiți de actualul proiect, parlamentarii Partidului Mișcarea Populară (PMP) au depus 3.318 de amendamente.„Amendamentele aduc corecții elementare bugetului trimis spre adoptare, în ciuda faptului că, pe fond, proiectul de lege nu mai are nimic în comun cu vestitul program de guvernare pe baza căruia PSD i-a păcălit pe români la alegeri, cu promisiunile mincinoase din campania electorală ale principalului partid de guvernământ”, se spune prin intermediul unui comunicat de presă transmis de PMP.Potrivit sursei citate, parlamentarii PMP au cerut alocarea de resurse consistente pentru continuarea lucrărilor la centura Bucureștiului, consolidarea clădirilor cu grad seismic ridicat, continuarea lucrărilor la metroul din Drumul Taberei, programe și acțiuni pentru diaspora, pentru implementarea programului „O ambulanță pentru fiecare localitate” și pentru construirea a 1.400 de grădinițe și creșe în principalele localități din România.Totodată, PMP solicită PSD „să adapteze bugetul țării la realitățile României, să nu risipească banii românilor doar pe programe ce încurajează nemunca și să aloce fonduri către domeniile a căror dezvoltare ar putea aduce mai multă prosperitate țării”.USR a depus 270 de amendamenteNici reprezentanții USR nu s-au lăsat mai prejos și au depus 270 de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pe 2018, cele mai multe vizând investiții în infrastructură, Sănătate și Educație.„Am depus 270 de amendamente care privesc textul legii și anexele. În general, ceea ce ne dorim sunt mai puțini bani în PNDL, în faimosul program din pixul domnului Dragnea - pușculița partidelor - și dorim mai mulți bani pentru investiții concrete în infrastructură, Sănătate, Educație. Nu am prioritizat o zonă anume. De exemplu, pentru Educație ne dorim consolidarea școlilor. Credem că acolo ar trebui transferate resursele”, a afirmat deputatul USR, Claudiu Năsui.El a mai spus că dorința cea mai mare este să fie începută autostrada Târgu Mureș - Iași, USR depunând un amendament în acest sens. Totodată, Năsui a menționat că, în acest an, nu au fost depuse amendamente pentru majorarea sumelor alocate bisericilor.