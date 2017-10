Bugetele localităţilor constănţene, prea sărace să mai ajungă până la oameni

Bugetele localităților constănțene, prea sărace să mai ajungă până la oameni

Imaginea de ansamblu a bugetelor locale plutește, în continuare, într-o ceață administrativă. Cele mai multe dintre administrațiile locale nu au primit încă situațiile pentru bugetele pe 2009, motiv pentru care consiliile locale nu au putut aproba nici acum bugetele pe anul 2009. Termenul limită pentru definitivarea acestei etape expiră, însă, la începutul lunii aprilie. Întrucât componenta financiară de anul acesta pune probleme serioase administrațiilor locale, câțiva dintre liderii comunităților locale și-au manifestat intenția de a organiza dezbateri publice asupra bugetului local. Printre primăriile care sunt dispuse să apeleze la sprijinul cetățenilor pentru a găsi cele mai bune soluții în vederea cheltuirii bani-lor publici, se numără Amzacea, Cumpăna, Techirghiol, Comana și Oltina. Numărul lor însă a fost devansat de primăriile care au exclus această variantă, argu-mentând că sumele vor fi foarte mici, iar direcțiile spre care se vor îndrepta banii publici sunt deja clare: acoperirea cheltuielilor curente. La sfat cu locuitorii Primarul comunei Amzacea, Constantin Radu, a declarat că, îndată ce va primi de la CJC indicatorii cu sumele alocate de Guvern, va organiza o dezbatere publică cu localnicii și, apoi, va convoca și Consiliul Local pentru a aproba bugetul pe 2009. Comuna Cumpăna așteaptă, la rândul său, din partea CJC, situația sumelor distribuite pentru drumuri și investiții în vederea aprobării bugetului pentru acest an. Mariana Gâju, primarul comunei, și-a exprimat, de asemenea, hotărârea de a organiza o serie de discuții publice cu cetățenii asupra bugetului. Primarul orașului Techirghiol, Adrian Stan, și-a arătat deschi-derea față de propunerile oamenilor privind modalitățile în care ar putea fi folosiți banii publici din acest an. Până la data de 9 aprilie, când a fost programată ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului pe 2009, Stan îi așteaptă pe cetățeni la Primărie, cu idei și sugestii în legătură cu felul în care administrația locală ar putea gestiona cel mai bine acești bani. În Oltina, deși primarul liberal Gheorghe Chirciu deplânge soarta localității din punct de vedere al banilor alocați pentru anul în curs, nu respinge ideea unei dezbateri publice, eveniment în cadrul căruia oamenii să-și poată exprima dorințele vizavi de direcțiile spre care cred ei că ar trebui să meargă banii. „Mă voi consulta cu oamenii, că doar așa le-am promis și în campanie. De altfel, eu organizez, o dată la două, trei luni, întâlniri cu ei, la Căminul Cultural din comună, ca să le aflu păsurile, să văd cum pot să-i ajut”, a mărturisit primarul. Bugetul pe anul în curs se ridică, potrivit administrației publice locale din Oltina, la 3.176.331 de lei, bani insuficienți pentru rezolvarea problemelor localității și despre care Chirciu susține că ar fi „cel mai mic buget de comună din județ”. Printre proiectele prioritare pentru anul în curs, șeful administrației publice din Oltina a amintit: „salubrizarea, construcția unei canalizări pluviale, reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și a celui de canalizare menajeră, precum și reabilitarea unor clădiri” din localitate. „Bugetul este dezastruos” Aceasta a fost scurta descriere a primarului Ion Adam privind situația financiară de anul acesta a comunei Comana. „Nu știu ce să împart, cum și unde să împart mai întâi”, a mai pus problema el. El a declarat că va organiza o dezbatere publică duminica aceasta, la Căminul Cultural, începând cu ora 14.00. Consiliul Local decide „Consiliul Local va stabili exact cum vor fi repartizați banii”, a declarat viceprimarul din Topalu, Ion Jipa. Tot el a punctat faptul că organizarea unei dezbateri publice nu va avea nicio influență asupra bugetului întrucât banii sunt foarte puțini și trebuie să ajungă în sectoare deja stabilite. Nici administrația Topalu nu primise, la sfârșitul săptămânii trecute, situația banilor de la CJC. „Nu am primit nimic. Trece și a treia lună și noi nu am aprobat încă bugetul”, a completat Jipa. Astăzi, Consiliul Local Topalu are programată o ședință ordinară, având pe ordinea de zi, printre alte proiecte, și închiderea execuției bugetare pe anul 2008. Reabili-tarea rețelelor de iluminat public și de alimentare cu apă din comuna Topalu a rămas obiectivul principal al administrației de aici. Nici Ion Constantinescu, primarul comunei Cerchezu, nu s-a gândit să îi consulte pe localnici în privința bugetului care este „mai slăbuț”, de aproximativ 1.100.000 lei, în comparație cu cel de anul trecut, care a fost de 1.200.000 lei. Constantinescu a mărturisit că nu a luat în calcul varianta dezbaterii publice pentru că posibilitățile financiare ale administrației locale oricum sunt reduse și nu mai au ce împărți. Cu o situație asemănătoare se confruntă și comuna Chirnogeni. Primarul de aici, Gheorghe Manta, a declarat că bugetul de anul acesta, de 4.600.000 lei, este mai mic cu aproximativ 20% față de cel de anul trecut, ei fiind nevoiți să se rezume doar la acoperirea cheltuielilor curente și a proiectelor pe care le au în desfășurare. În aceste condiții, cetățenii nu mai au subiect de dezbatere. Nici primarul democrat-liberal din Hârșova, Tudorel Nădrag, nu va organiza dezbateri publice pentru a-i consulta pe locuitorii orașului vizavi de direcțiile prioritare în care vor merge banii de la bugetul local. „Asupra sărăciei nu se fac dezbateri, asupra surplusului, da. La noi, muritori de foame, care nu reușim să ne asigurăm nici strictul necesar, ce dezbateri să facem?!?”, a explicat edilul-șef. Totodată, Nădrag a declarat și că bugetul local pe 2009 nu a fost încă aprobat, dar că, cel mai probabil, va face obiectul unui proiect de hotărâre într-o ședință extraordinară, în cursul acestei săptămâni. Nici ecologistul Lucian Chitic, primarul comunei Tort-oman, nu s-a declarat încântat de niște eventuale dezbateri publice pe tema bugetului local. Astfel, el a explicat că din moment ce „nu se poate vorbi decât de strictul necesar”, „o dezbatere publică nu-și are rostul”. „Banii sunt cei care sunt” a spus scurt primarul din Ion Corvin, Dumitru Nedea, anulând orice posibilitate de a-i convoca pe cetățeni la o dezbatere asupra bugetului. Potrivit contabilului Eugenia Nicolescu, bugetul comunei a ajuns la 2.739.000 lei pentru 2009, mai bun față de cel de anul trecut cu aproximativ 100.000 lei. În urma repartizării pe unități administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 22% din impozitul pe venit, Ion Corvin urmează să primească aproxi-mativ 365.000 lei. În urma repartizării pe unități administrativ teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 22% din sume defalcate din TVA, potrivit datelor primite de la CJC, Ion Corvin va primi circa 367.000 lei. „Omul de la țară abia își asigură traiul de pe o zi pe alta, ce să dezbată el??”, a sunat declarația primarului PD-L din comuna Ghindărești, Vasile Simion. „Ori dacă anul ăsta nu vor fi bani, la ce să-l chem să dezbată?”, a continuat el, vizibil dezamăgit. Gospodarul șef a declarat că nu știe, pentru moment, dacă bugetul pe 2009 va fi mai mic față de cel de anul trecut, dar în privința proiectelor urgente care necesită finanțare a menționat că aici se regăsesc infrastructura, adică drumurile și rețeaua de alimentare cu apă. Cu toate acestea, el și-a exprimat speranța că „poate, situația se va reglementa în câteva luni”, lăsând să se înțeleagă că se așteaptă ca sumele de echilibrare a bugetului să ajute într-o oarecare măsură bugetul local. Dezbateri în stradă Primarul comunei Topraisar, Gheorghe Stelian, a declarat că a primit de la CJC situația sumelor alocate de către Guvern pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiectele de infrastructură. În total, Topraisar va beneficia de 550.000 lei pentru derularea proiectelor de acest tip. Gheorghe Stelian a mai precizat că aleșii locali vor aproba, în cursul acestei săptămâni, bugetul pe 2009. Dacă în 2008, Topraisar a avut la dispoziție 10.000.000 lei, acum, va avea aproximativ 7.000.000 la bugetul local. Primarul a remarcat că el se întâlnește în fiecare zi cu cetățenii și „discută pe străzi” problemele cu care se confruntă. În urma acestor întâlniri, Stelian a punctat faptul că oamenii sunt interesați ca administrația să concretizeze proiectele de alimentare cu apă și de reabilitare și asfaltare a drumurilor. „Deocamdată stăm așa. Nu putem să aprobăm nimic pentru că nu am primit datele de la Consiliul Județean”, a declarat primarul din Nicolae Bălcescu, Viorel Bălan. Dezbaterea bugetului local, în cazul localității sale, se va face în Consiliul Local, unde fiecare va avea dreptul să își spună părerea.