Bugetele instituţiilor din subordinea CJC, pe ordinea de zi a primei şedinţe din 2010

Bugetele instituțiilor din subordinea CJC, pe ordinea de zi a primei ședințe din 2010

Miercuri, 17 februarie, ora 13 are loc prima ședință CJC de anul acesta

Consiliul Județean Constanța (CJC) se întrunește, pe 17 februarie, în prima ședință ordinară din acest an, programată pentru ora 13.00, în Aula Mare a Bibliotecii Județene „I.N. Roman”. Pe ordinea de zi au fost înscrise 58 de proiecte de hotărâre, cele mai importante privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CJC, dar și al instituțiilor și direcțiilor aflate în subordinea sa. Astfel, aleșii urmează să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli, lista de investiții, organigrama și statul de funcții pe anul 2010 pentru Teatrul de Stat Constanța, pentru Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța și Teatrul de Copii și Tineret Constanța. De asemenea, consilierii județeni vor supune la vot bugetul de venituri și cheltuieli, lista de investiții, organigrama și statul de funcții pe anul 2010 pentru Biblioteca Județeană „I.N. Roman” Constanța, dar și pentru muzeele constănțene, precum și pentru Universitatea Populară Constanța, Școala Populară de Arte și Meserii Constanța, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Constanța. Luna aceasta, și Direcția Județeană a Distribuției și Exploatării Filmelor Constanța, înființată în septembrie 2009, va avea un buget de venituri și cheltuieli. În plus, CJC urmează să aprobe lista de investiții, organigrama și statul de funcții pe anul 2010, precum și numirea lui Gabriel Tufeanu în funcția de manager al direcției. Schimbări în aparatul de specialitate CJC vrea să ia măsuri și în domeniul salarizării funcționărilor publici din cadrul aparatului de specialitate al instituției, potrivit punctului nr. 55 de pe ordinea de zi. La acestea se adaugă proiectele privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2009 și rectificarea bugetului județean de anul trecut. Despre Constanța… prin sport De pe ordinea de zi a ședinței de săptămâna viitoare nu lipsesc proiectele dedicate sportului con-stănțean. CJC intenționează să sprijine financiar Fundația pentru promovarea sportului constănțean, precum și cluburile sportive de volei, handbal și rugby. În plus, a fost introdus un pro-iect de hotărâre privind alocarea unei sume Direcției Județene pentru Sport pentru susținerea programului „Să vorbim despre Constanța prin Sport”. Camera Agricolă a județului În ședința de miercuri, aleșii ar putea aproba și înființarea Camerei Agricole a Județului Constanța, precum și organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acesteia. Consiliul Județean Constanța va repartiza, totodată, pe unități administrativ-teritoriale, procentul de 20% din sume defalcate din TVA și din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiectele de infrastructură pe anul 2010.