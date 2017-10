"Broşurile de promovare a României sunt vechi. Din unele nu se înţelege nimic"

Ministrul Turismului, Mircea Dobre:

"Broșurile de promovare a României sunt vechi. Din unele nu se înțelege nimic"

Ministerul Turismului va lansa o licitație pentru realizarea de noi broșuri pentru promovarea României ca destinație turistică, întrucât materialele existente sunt vechi, pline de greșeli de exprimare, iar din unele nu se înțelege nimic.„Toate materialele de promovare pe care România le-a avut în domeniul turistic sunt foarte vechi, sunt de cel puțin cinci ani, dacă luăm drept exemplu broșurile. În afară de faptul că sunt foarte vechi, trebuie menționat că, în momentul în care am intrat în minister, am făcut un control asupra acestor broșuri și pot să vă spun că broșura în limba engleză avea aproximativ 79 de greșeli de exprimare. Pentru broșurile din limba spaniolă, am cerut ajutorul studenților români din Spania, care ne-au ajutat și au spus că au înțeles de ce spaniolii nu veneau în România: pentru că nu se înțelegea nimic din acea broșură”, a spus ministrul Turismului, Mircea Dobre.El a adăugat că broșurile pentru promovarea României vor fi realizate într-o formă nouă, cu un concept nou. În plus, Dobre a susținut că reprezentanții ministerului au descoperit într-un depozit foarte multe materiale de promovare expirate, pentru care se plătea o chirie consistentă. De asemenea, ministrul Dobre a adăugat că trebuie evitată risipa și că trebuie calculat de câte materiale este nevoie, astfel încât acestea să fie utilizate în mod cât mai eficient.