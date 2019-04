Brexitul, amânat până pe 31 octombrie. Donald Tusk avertizează Marea Britanie







După o dezbatere maraton de șase ore între liderii UE, aceștia i-au oferit lui May o amânare mai lungă decât cea până pe 30 iunie cerută de premierul britanic.



„Amânarea este atât de flexibilă precum mă așteptam și este un pic mai scurtă decât mă așteptam dar este destul timp pentru a fi găsită o soluție", a declarat președintele Consiliului European, Donald Tusk, la o conferință de presă care a început după ora locală 02:00 (03:00 ora României). El a precizat: „Vă rog să nu irosiți acest timp", scrie news.ro.



Uniunea Europeană va organiza un summit simbolic în iunie pentru a evalua comportamentul Marii Britanii ca stat membru, în urma unei intervenții a președintelui francez Emmanuel Macron privind nevoia de a evita o Marea Britanie care să submineze proiectul european.



Vorbind după summit-ul UE, Theresa May a evitat întrebările privind viitorul ei ca prim-ministru după ce a afirmat că nu va accepta o amânare peste data de 30 iunie.



Ea a insistat că Marea Britanie „încă poate părăsi UE pe 22 mai și să nu organizeze alegerile europarlamentare" dacă parlamentul va aproba acordul retragerii.



May a dat din nou vina pe parlamentari privind frustrarea poporului despre eșecul implementării Brexitului. După ce a fost întrebată dacă își va cere scuze pentru faptul că Marea Britanie încă este în UE, ea a declarat: „În ultimele trei luni am votat de trei ori pentru a părăsi Uniunea Europeană. Dacă ar fi votat cu mine în ianuarie destui membri ai parlamentului, am fi fost deja afară din Uniunea Europeană".



Premierul britanic va ține un discurs joi după-amiază în Camera Comunelor.



În timpul zilei, Macron a căutat să mențină presiunea asupra Marii Britanii pentru a acționa cu o „datorie a unei cooperări responsabile" până când va ieși din UE în urma declarațiilor din partea unor politicieni pro-Brexit printre care și Jacob Rees-Mogg cel care a afirmat că Marea Britanie ar trebui să profite de ocazie pentru a perturba blocul european din interior. Summit-ul din iunie va fi o oportunitate de a analiza situația, a preciza președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.



După ce a fost anunțată noua dată, Macron a afirmat că liderii au găsit „cel mai bun compromis posibil" pentru că data de 31 octombrie păstrează unitatea UE, oferă britanicilor mai mult timp și asigură „buna funcționare a Uniunii Europene".