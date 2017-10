Bogătaşii din Consiliul Judeţean

Bogătașii din Consiliul Județean

Dacă, într-o ediție anterioară, am prezentat consilierii județeni cu cele mai multe datorii și credite la bancă, în acest număr, luăm la puricat avuțiile membrilor CJC, potrivit declarațiilor de avere ce au fost actualizate la începutul lunii în curs. Menționăm că parte dintre aceștia sunt bine clasați și la nivel național într-un top privind „consilierii județeni cu cele mai multe case”. De precizat că cei mai bogați consilieri județeni se regăsesc în curtea PSD, semn că o duc bine la șefia județului. Bocănete șapte case Potrivit declarației de avere a lui Paul Bocănete, familia sa deține patru terenuri în intravilan în Constanța și două terenuri agricole achiziționate în perioada 1998-2009. Suprafața totală a acestora este de 15.320 de metri pătrați. De asemenea, el mai deține trei apartamente, o garsonieră, o casă de locuit și o casă de vacanță. Aceasta din urmă are suprafața totală de 105 metri pătrați și a fost construită în 2007. În ceea ce privește conturile bancare, Paul Bocănete are strânși pentru zile mai grele 477.260 de lei. Bocănete a primit în 2010 pentru exercitarea funcției de manager și profesor în cadrul Fundației Gaudeamus suma de 33.660 de lei, 110.628 de lei pentru activitatea didactică desfășurată în cadrul Universității Maritime Constanța și 9.100 lei din indemnizația de consilier județean. Darie latifundiarul Liderul incontestabil la această categorie este vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, Cristian Gheorghe Darie. Pesedistul deține, potrivit declarației sale de avere, nici mai mult nici mai puțin de 16 terenuri. Trei dintre acestea sunt intravilan în Con-stanța, cinci sunt situate la Topalu, două la Mihail Kogălniceau, două la Agigea, unul la 23 August, unul la Nicolae Bălcescu, unul la Horia și, în sfârșit, unul în stațiunea Mamaia. Terenurile - agricole sau intravilan - au fost cumpărate sau atribuite în perioada 2000-2010. Darie mai are două apartamente în Constanța, unul cumpărat și altul în rentă viageră, trei case de locuit și o casă de vacanță la Topalu, o remiză la Nicolae Bălcescu și un spațiu comercial ce funcționează ca restaurant în stațiunea Mamaia. Darie menționează în declarația sa și bijuterii în valoare totală de 11.000 de euro, un ceas Piaget de 15.000 de euro și obiecte decorative de artă în valoare de 15.000 de euro. Ion Dumitrache: afaceri de milioane de lei Nici Ion Dumitrache nu se poate plânge. Consilierul județean deține trei terenuri în Dolj a căror suprafață totală atinge aproximativ 10.000 de metri pătrați. De asemenea, el deține un teren în Constanța, unul în Caraș Severin, unul la Tulcea și unul în localitatea Mihail Kogălniceanu. În total, cele șapte terenuri au o suprafață de 122.792 metri pătrați și au fost obținute prin contracte de vânzare-cumpărare în perioada 1998-2010. La capitolul clădiri deținute, Dumitrache a menționat o casă la Constanța de 370 de metri pătrați, una de stuf la Tulcea, una la Dolj și mai multe spații comerciale.Până în august 2010, Dumitrache a deținut și un apartament de 140 de metri pătrați pe care i l-a vândut lui Cosmin Stroe pentru suma de 190.364 lei. Ion Dumitrache este implicat în activitatea mai multor firme unde deține acțiuni a căror valoare totală la zi trece de 6.000.000 lei. Niculae Peride: case în Bulgaria Consilierul Județean Niculae Peride ocupă și el un loc bine-meritat în topul consilierilor județeni din Constanța cu cele mai multe avuții trecute în declarație. El are două terenuri, unul la Casimcea, în județul Tulcea, survenit ca moștenire, și unul la Techirghiol, achiziționat în 2007, ce se întinde pe o suprafață de 900 metri pătrați. Consilierul are în Constanța patru apartamente și o casă, iar la București are o garsonieră. În plus, Peride a moștenit de la mama sa un apartament de 60 de metri pătrați și o casă cu trei nivele, ambele fiind situate în localitatea Varna, din Bulgaria. Consilierul are 11.000 lei în cont la bancă, a primit 100.209 lei pe anul 2010 din activitățile didactice desfășurate la Universitatea Ovidius. Din închi-rierea apartamentelor din Constanța și a casei de la Varna, Peride a obținut un total de 122.235 lei pe anul 2010.