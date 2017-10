Boc promite: Şoseaua de centură a Constanţei va fi folosită din vară

Boc promite: Șoseaua de centură a Constanței va fi folosită din vară

22 Aprilie 2011

Emil Boc a anuntat ca pana la sfarsitul lunii iulie toti romanii care vor veni la mare vor putea, folosind centura municipiului Constanta, sa ajunga direct in statiunile din sudul litoralului, fara sa mai fie nevoiti sa traverseze municipiul Constanta si sa ingreuneze traficul de aici, informează wall-street.ro. "Este o prioritate majora pentru noi ca municipul sa fie ferit de aglomeratia specifica verii, iar romanii sa vina la mare sau sa plece, dupa ce se simt bine pe litoral, linistiti spre casa", a declarat Emil Boc. El a mai spus ca incepand din aceasta toamna si camioanele vor putea ocoli municipiul Constanta, folosind tot soseaua de centura. "In urma reevaluarii programelor de infrastructura rutiera, care vizeaza direct municipiul Constanta, putem sa spunem ca incepand cu toamna acestui an veti scapa de cosmarul traficului greu din municipiu, odata ce se va da in circulatie partea de centura ocolitoare", i-a transmis Emil Boc primarului Radu Mazare. El a mentionat ca astfel vor fi scoase cele 1.700 de camioane care trec zilnic prin municipiu si care produc disconfort cetatenilor Constantei si aglomereaza traficul. "Stiu ce importanta este centura pentru un oras si este una dintre prioritatile zero investitionale ale Guvernului Romaniei in acest an: finalizarea pana la toamna, in vederea deschiderii in circulatie a acestei parti a centurii ocolitoare care sa scada traficul greu din municipiul Constanta", a mai spus Boc. El a precizat ca acestea sunt doua obiective la care Guvernul tine extrem de mult si pe care le va respecta ca termen, asa cum au fost ele anuntate. "Aceasta zona, cu centura ocolitoare a Constantei, reprezinta o prioritate majora pentru Guvern, alaturi de tot ce inseamna Coridorul IV Nadlac - Constanta cu lucrarile aferente. Urmeaza ca acum, in regim de parteneriat public-privat, sa scoatem la licitatie si tronsonul de la Sibiu la Pitesti, singurul care nu are acoperire financiara in momentul de fata pe bani europeni, in ceea ce insemna coridorul IV", a incheiat premierul. Despre soseaua de centura a Constantei Soseaua de centura a Constantei va avea o lungime totala de 22 de kilometri si va incepe de la DN 2A, in localitatea Ovidiu, de la podul dintre Poarta Alba si Canalul Midia. Traseul traverseaza municipiul Constanta prin partea vestica si se intalneste cu DN3. In continuare, trece prin vecinatatea comunei Cumpana, apoi se intersecteaza cu DN 39, dupa care ajunge in Portul Constanta Sud - Agigea. Drumul, realizat de JV FCC Construccion & Astaldi S.p.A, va avea cinci noduri rutiere, 11 poduri si 10 pasaje. Lucrarile au inceput in noiembrie 2008, cu termen estimat de finalizare de 36 de luni.