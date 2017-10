Boc: Şcoala românească nu va mai fi doar furnizor de diplome, ci de programe de formare

Boc: Școala românească nu va mai fi doar furnizor de diplome, ci de programe de formare

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Emil Boc transmite un mesaj elevilor, profesorilor și părinților, înaintea începerii anului școlar, în care asigură că școala românească nu va mai fi un simplu furnizor de diplome, ci de programe de formare adaptate competiției internaționale."Generații întregi au crescut cu vechea vorbă românească: Ai carte, ai parte! Corectați-mă dacă greșesc, dar personal nu cred că există părinte pe lumea asta care să nu-și îndemne copilul spre învățătură. Au făcut-o părinții noștri cu noi, o vom face și noi la rândul nostru cu copiii noștri, întrucât cartea este cea care ne apropie de valori și ne asigură un viitor. În termeni practici, mai multă carte înseamnă o mai bună așezare în viața de zi cu zi. Mai multă carte înseamnă totodată garanția resurselor nelimitate pentru o întreagă națiune. Cam asta ar fi, până la urmă, în cuvinte simple menirea școlii!", susține premierul. Emil Boc asigură că reforma la care cei care sunt acum elevi asistă vizează cu adevărat calitatea, nu cantitatea, performanța, iar nu simularea ei. "Școala românească nu va mai fi pentru copiii noștri doar un furnizor de diplome, ci un furnizor de programe de formare în pas cu vremurile, adaptate competiției internaționale. Ori asta se face cu profesori bine pregătiți și atent selecționați, cu sisteme de predare compatibile școlii europene, cu sisteme de notare corecte, standardizate", susține el. "Este pentru prima dată când școala românească nu mai este abordată ca proiect cu termen de finalizare de pe o zi pe alta! Avem un proiect pe termen lung care va ajuta la formarea solidă a copiilor noștri. Iar pentru asta trebuie să fim onești în inițiativa noastră. Anul școlar precedent a fost anul onestității școlii românești. Felicit cadrele didactice care s-au solidarizat într-un demers guvernamental ce vine să dea plus valoare școlii românești. Le mulțumesc pe această cale tuturor profesorilor care înțeleg că educația corectă și de calitate este miza României pe termen lung", se adresează premierul profesorilor. Boc se arată bucuros că noul an școlar "a adus o importantă schimbare de mentalitate și context". "Nu ne putem fura căciula la nesfârșit! Am văzut deja că examenul de bacalaureat a devenit unul cu adevărat reprezentativ, și-a redobândit statutul de examen de maturitate. Au fost aplicate măsuri ferme de evitare a fraudelor iar cei care au încălcat regulile, elevi sau profesori, au plătit. Și examenul pentru titularizarea cadrelor didactice s-a desfășurat sub aceleași auspicii. Astăzi, la început de an școlar, peste 80% din profesori sunt titulari, poate cel mai mare procent de până acum. O altă schimbare notabilă: dacă în anii precedenți existau profesori care nu știau unde vor merge la clasă la început de an școlar, această situație s-a schimbat radical astfel încât, cazuri ca acestea nu mai există deloc! Avem, așadar, o mai mare stabilitate și credibilitate, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, grație unei legi care a creat solul fertil în acest sens. Sunt bucuros să aflu că mai mult de 90% dintre elevii care încep astăzi școala o fac în unități de învățământ autorizate din punct de vedere sanitar", subliniază premierul. Primul-ministru le transmite părinților că ș coala românească are nevoie și de prezența lor. "Condițiile prin care vă puteți implica decisiv în viața școlii au fost îndeplinite. Prezența dumneavoastră în conducerile școlilor este esențială pentru un proces educațional aproape de nevoile copiilor dumneavoastră", spune el. În privința profesorilor, Boc le spune că este nevoie să rămână la fel de dedicați actului educațional, întrucât colaborarea lor în reușita școlii românești este esențială. " Dragi elevi, E timpul să faceți o alegere înțeleaptă: școala și studiul trebuie să aibă prioritate în fața altor tentații specifice vârstei! Tuturor vă doresc un an școlar bun, putere de muncă și rezultate care să vă bucure!", mai transmite premierul.