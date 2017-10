Boc: Alegerile prezidenţiale din acest an, mai interesante ca niciodată

Boc: Alegerile prezidențiale din acest an, mai interesante ca niciodată

Ştire online publicată Miercuri, 24 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul premier Emil Boc consideră că alegerile prezidențiale din acest an sunt mai interesante "ca niciodată”, ținând cont de numărul mare de candidați, 14, înscriși în cursa electorală.Emil Boc a declarat, azi, într-o conferință de presă, că niciodată nu au fost înscriși 14 candidați pentru cea mai înaltă funcție în stat."Alegerile prezidențiale din acest an sunt mai interesante ca niciodată, dacă ne gândim, poate, și la numărul de candidați. Niciodată nu am avut 14 candidați la cea mai înaltă funcție în stat. Dintre care doi candidați sunt femei”, a spus Boc.Întrebat cum comentează înscrierea în cursa prezidențială a lui Teodor Meleșcanu, Boc a spus că oricine are dreptul de a candida dacă îndeplinește condițiile legale."Și pentru mine a fost o surpriză să văd foarte mulți candidați pe ultimii metri, dar dacă au îndeplinit condițiile legale, suntem în democrație, oricine are dreptul de a candida dacă îndeplinește condițiile legale”, a spus Emil Boc.