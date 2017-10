Bobe & Co, agitatori pe ultima sută de metri

În ciuda faptului că Biroul Permanent Național încearcă să liniștească apele tulburi din Organizația Județeană a PD-L Constanța, încă se mai găsesc câțiva agitatori care, prin tot felul de declarații care denotă un prost gust desăvârșit, se revoltă împotriva deciziilor de la centru. Deși fostul lider interimar al pedeliștilor constănțeni, avocatul Ion Popescu, a demisionat, veșnic nemulțumiții excluși din partid se dezic, în prezent, și de actuala conducere. Asta în timp ce conducerea națională și-a dat, prin liderul PD-L, Emil Boc, acceptul pentru noua formulă de conducere, în care Mircea Banias a fost desemnat, la propunerea BPJ, președintele Organizației Județene. Așa numitul tineret democrat-liberal, mânat de tânăr și neliniștitul Mihai Bobe, cunoscut mai mult ca nepotul lui Dănuț Moisoiu, s-a reunit ieri în cadrul unei conferințe de presă pentru a da glas și ultimelor tentative de denigrare a partidului. Ce mai contează că tinerii din prezidiu sunt, așa cum au spus-o chiar ei, excluși din partid, ce mai contează că inițiativa lor a fost dezaprobată chiar și Constantin Chirilă, de cel pe care, în cadrul Consiliului de Coordonare Județean din 2 august l-au desemnat lider? Astfel, Bobe și ai lui, plus câțiva tineri dezorientanți, dar încă membri de partid, au susținut că „nimeni dintre cei care au participat la CCJ- ul din 2 august nu e de acord cu numirea lui Banias” la șefia Organizației Județene. Mai mult decât atât, Mihai Bobe a găsit de cuviință să-și exprime punctul de vedere și în ceea ce-l privește pe Chirilă și preluarea, de către acesta, a funcției de prim vicepreședinte. Cu de la sine putere, Bobe a menționat că nu crede că Chirilă va accepta. În replică, Chirilă, care nu a participat la evenimentul de ieri și care, potrivit afirmațiilor sale, nici nu l-a mandatat pe Bobe să grăiască în numele lui, a specificat: „Nu am fost anunțat de conferință, nu știu nimic. La sfârșitul săptămânii, după o discuție cu Emil Boc și Theodor Stolojan, mă voi pronunța”. El a precizat, totodată, că în afară de el nimeni nu-și poate da cu părerea despre decizia ce urmează să fie luată. „Conflictul s-a încheiat” Din punctul de vedere al președintelui PD-L Constanța, Mircea Banias, „conflictul s-a încheiat”. „În orice caz, disperarea e mare în rândul celor definitiv excluși. Bobe îmi inspiră doar milă. Atât! Iar evenimentul de ieri… să fim serioși… sunt caraghioși, ridicoli”, a declarat Banias. Referitor la afirmațiile făcute de Bobe la adresa lui Banias, acesta din urmă s-a rezumat la a-l cataloga pe fostul pedelist drept „un tânăr care nu are nici dimensiunea morală, nici experiența profesională pentru a-i aduce critici”.