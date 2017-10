Blestemul Parcului Arheologic! Lucrările de reabilitare, în mijlocul unui război al orgoliilor

7

Justitia Buna si Justita Rea

Suntem o tara cu doua justitii.Cand baietii din PSD pierd un proces se spune ca sentinta a fost data de Justitia lui Basescu.Daca Basescu nu mai e,inseamna ca locul ei a fost ocupat de Justitia Rea.Cand baietii din PSD castiga un proces se spune ca in sfarsit s-a facut dreptate.Ufff... ! In cazul nostru,ghinion.Din cate se vede,primaria a pierdut procesul cu firma care a contestat licitatia.Asta inseamna ca Primaria a trucat prima licitatie.De aici trag concluzia ca hotararea a fost data de niste magistrati basisti.Nu s-a facut dreptate.E culmea,spune Fagadau.Magistratii basisti au tupeu.Si Fagadau are tupeu.E culmea ca si a doua licitatie a fost trucata de Fagadau,din moment ce si a doua licitatie a fost contestata.Aici,in justitie e ca la ruleta ruseasca.Nu stii peste cine dai.Cand nimeresti peste un magistrat basist....Bang...bang...! Ai pierdut procesul.E la noroc.Bai Euromateria srl,bai Rico srl,bai nu va mai bagati peste afacerile clanurilor mazariste.Eu nu vreau sa va mai jucati pe banii mei la ruleta ruseasca ca il pierdem pe Fagadau.Nu se stie.Daca are ghinion pe teava ? Fagadau,primarul inimilor noastre.Ce ne facem noi fara el ?