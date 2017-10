Blestemul Cazinoului: plimbat între Bucureşti şi Constanţa până se prăbuşeşte

2

Va amintiti de cladirea Marii Adunari Nationale ?

Fostul palat al Camerei Deputatilor apoi al Marii Adunari Nationale,pe vremea comunistilor, se afla azi in proprietatea Patriarhiei Române si se numeste Palatul Patriarhiei.Foarte bine.Cladirea a fost terminata in anul 1906,este putin mai batrana dar cu mult mai mare decat Cazinoul din Constanta.Comparativ,Cazinoul poate fi considerat doar o anexa,o aripa a Palatului Patriarhiei. Si aceasta cladire a avut nevoie de reparatii capitale.S-a intervenit serios la structura de rezistenta,s-au consolidat fundatiile,s-a consolidat terenul-Dealul Patriarhiei.Intr-un cuvant,lucrarile de reabilitare au fost de o complexitate deosebita. Acum,cladirea arata ca o bijuterie arhitectonica,se poate chiar vizita,este obiectiv turistic.Lucrarile de reabilitare au inceput in martie 2013 si s-au terminat in iunie 2016.(trei ani)Bine,dar proprietarul Palatului Patriarhiei este Patriarhia Romana si proprietarul Cazinoului din Constanta este Primaria Constanta(fosta Primaria Mea,Mazare Nicusor,actuala Fagadau-PSD).Se compara ? Nu se compara ? Patriarhia nu au facut licitatii ? Au avut licitatii dar au fost seriosi si interesati. In final,imi place cum doamna Carmen Mocanu nu mai termina cu citatele din cuvantarile si tezele tovarasului Fagadau rostite la Plenara CC al PSD sau cu alte ocazii........."Avem multe proiecte(tovarasi), Cazinoul este un pilon important pe harta noastră,(tovarasi) așa că nu îl lăsăm de izbeliște”, a spus tovarasul Decebal Făgădău.Servesc PSD-ul.Traiasca Ciuma Rosie !