Blestemul Cazinoului din Constanţa. Sortit să rămână în ruină din cauza licitaţiilor contestate

1

Borcanul cu miere de 9,5 mil.euro

Doamna, Carmen , ca jurnalist , de ce nu faci o investigatie sa vedeti cine se afla in spatele acestei firme care mereu face contestatie?Care este cauza contestatiei? Eu personal cred ca este o smecherie "made by gasca lui Mazare". Din ce ati scris , rezulta ca tanti Nuti nu i-a dat banii direct lui Mazare ptr reabilitarea cazinoului,adica nimeni din primarie nu se poate atinge de borcanul cu miere in valoare de 9,5 milioane euro,cu toate ca stau cu el in fata. Ca sa pui mana pe acesti bani, bagi la inaintare un "iepure" la licitatie care atat o sa faca o sa conteste pana cand vor schimba legea ,iar banii vor intra pe mana gastii de la primarie.E , atunci doamna Carmen si stimati cititori cine va castiga licitatia???MOBITOM sau alata firma asociata gastii lui Mazare. Va dau si 2 motive: 1.Cine a pus mana pe toate lucrarile importante facute din banii primariei? 60% Mobitom ,restul de 40% alte firme dar tot asociate gastii penale din primarie.De ex.: Parcul Arheologic,Mamaia, etc 2.Acum 2-3 zile,CJC reziliaza contratul de salvamar cu firma defunctului Oancea,in care sunt bagati si Porcul si Drogatul, pe motiv ca au gasit nereguli grave.Imediat dupa rezilierea contractului, cine oare incheie contract cu aceasta firma de salvamari?PRIMARIA C-ta , al lui Fagadau!!!!!!Exact,CJC-ul ii gaseste incompetenti si hoti,dar Fagadau ii ia de buni si de cinstiti. - Despre aceasta afacere au scris niste confrati de-ai dvs. doamna Carmen.Nu dam numele ziarului ca nu-i frumos. Vezi ca au prezentat si documente. PS.Un alt semn de intrebare este faptul ca opozitia tace.Cand vine vorba de impartit cascavalul se asterne linistea.O liniste toatala.Poti sa faci exercitii de yoga in PNL ,atat de liniste este. Domn Muhscina,vezi ca aceasta liniste in termeni populari se numeste OMERTA,iar in cei juridici TAINUIRE.