Blaga spune că PDL trebuie să revină la însemnele care l-au consacrat

Președintele PDL, Vasile Blaga, a afirmat că democrat liberalii trebuie să revină la însemnele care i-au consacrat și a susținut că parti-dul a avut de pierdut la alegerile locale când au existat 19 sigle diferite, printre care un trifoi, un trandafir verde și chiar o lotcă.„Noi trebuie să revenim la însem-nele care ne-au consacrat: porto-caliu, trandafir, verde înrourat. Am plătit pentru că nu am făcut așa. Am plătit pentru că încă de la mijlocul lui 2010, când au avut loc alegeri parțiale pentru Parlament, nu am candidat sub sigla noastră. La alegerile locale am avut 19 sigle”, a precizat liderul PDL.