Blaga spune că PDL nu se rupe

Președintele PDL, Vasile Blaga, a declarat, ieri, că partidul pe care-l conduce nu se va rupe și că pe agenda formațiunii urmează o serie de acțiuni politice clare, precum lansarea în această săptămână a programelor pentru mediul de afaceri și dezvoltare durabilă a României.„PDL? Nu, nu se rupe. Avem acțiuni foarte clare. Ați participat o parte dintre dumneavoastră săptămâna trecută la lansarea programului pentru agricultură în Călărași, joi lansăm la Galați programul pentru mediul de afaceri, vineri, la Reșița, pro-gramul pentru dezvoltare du-rabilă. Avem treabă multă”, a declarat Vasile Blaga înainte de ședința Biroului Permanent Național.Despre afirmațiile consilierului prezidențial Sebastian Lăză-roiu potrivit cărora o parte din susținătorii Elenei Udrea ar pleca din PDL pentru a forma Partidul Popular, Blaga a spus:„Dumneavoastră îl mai băgați în seamă pe Albă ca Zăpada ? Ce s-a adeverit din pronosti-curile făcute de dânsul în ultimii trei-patru ani de zile ?”.Întrebat dacă a purtat totuși discuții cu democrat-liberalii care au lăsat să se înțeleagă că ar vrea să părăsească PDL, Vasile Blaga a confirmat că au existat astfel de convorbiri.„Discuții am avut, o să am și astăzi (luni - n.r.) cu grupul parlamentar din Cameră, cu cel de la Senat am în fiecare săptămână. Sunt discuții normale între colegi”, a afirmat Blaga.