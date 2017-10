Blaga: "Ponta dezonorează România în fiecare zi"

1

Lichelism!

Cum poate asemenea caricatura de om, cun este Bleaga, sa vorbeasca despre altii cand ai fost atatia ani langa mafiotul sef, distrugator de romani zsi hot de tigani, Basescu, iar spusele unui fost ministru al Romaniei, Sandu, care spune ca i-a dat lui Bleaga bani in mana,sa nu fie luate in seama de justitia "reformata" de mafiotul sef, Basescu! La astia, marlania face casa buna, iar idiotenia le este in sange!