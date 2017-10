Blaga: "Până la 1 decembrie trebuie stabiliți candidații pentru alegeri"

Copreședintele PNL Vasile Blaga a declarat azi, la Bacău, în cadrul unei reuniuni de partid, că până la 1 decembrie vor trebui stabiliți toți candidații partidului pentru alegerile locale din 1 iunie 2016. „Va fi o vară activă pentru liberali pentru că s-ar putea să ajungem la guvernare chiar înainte de termenul în care mulți cred. Să fructificăm următoarele luni atât pentru a întări structurile din teritoriu, pentru a finaliza procesul de fuziune la nivelul tuturor localităților, dar și pentru a identifica cei mai buni candidați pe care să-i propunem în alegerile locale. Este absolut necesar, în urmărirea obiectivului comun, să depășim orgoliile care au despărțit“, a spus Vasile Blaga."Cine nu percepe că există un singur PNL are podul rupt către liberali. Adversarul nostru politic este dincolo, în afara partidului și se numește PSD", a subliniat Blaga. El a cerut încetarea coabitării liberalilor cu PSD în unele județe. "Mai sunt coabitări cu structurile PSD din unele județe. Nu cred că mai poți fi liberal dacă coabitezi cu PSD, tu ori rudele tale. Lumea este informată, are alte standarde de a cunoaște realitățile și nu poate fi înșelată prin diverse tertipuri de coabitare. Vom lua măsuri rapide și în spiritul statului pentru a netezi drumul către obiectivul nostru: câștigarea alegerilor", a afirmat Vasile Blaga. Copreședintele PNL a mai spus participanților la adunarea de la Bacău că desemnarea candidaților se va face pe baza unor sondaje de opinie ce vor fi realizate de firme specializate ce oferă garanția unor rezultate credibile. La rândul său, copreședinte PNL Alina Gorghiu a subliniat faptul că nici ea și nici Vasile Blaga nu au "oameni preferați" în privința candidaturilor pentru locale. "Pentru noi nu este important pe ce filieră vin propunerile de candidatură. Nu facem distincție între foștii PDL-iști ori membrii vechiulul PNL. Pentru noi important este să fie respectate criteriile de integritate și profesionalism, dar și un criteriu foarte important, neglijat până acum, acela ca posibilul candidat să dețină suportul comunității din zona unde candidează. Chiar dacă din sondaj partidul îl consideră Făt Frumos ori Zâna cea Frumoasă, însă reiese că acel candidat nu are susținerea comunității, el nu va fi acceptat. Nu vom face distincție între locurile de unde vine candidatul respectiv, dar vom ține foarte mult cont de opțiunea alegătorilor din județ și din comunitate. Cred că este cel mai important lucru. Așa ne maximizăm șansele și așa se face o campanie profesionist și nu pe preferințe personale", a spus Alina Gorghiu.