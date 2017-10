Blaga, despre Udrea: E posibil să luăm măsuri care pot să ajungă până la EXCLUDERE

Joi, 16 Ianuarie 2014

"Ar trebui să decidă, până la urmă, doamna Udrea: mai rămâne în partid sau nu mai rămâne în partid, că despre asta este vorba. Poate să rămână în partid dacă respectă deciziile partidului, dacă nu le respectă, iar decizia partidului este luată de peste 100.000 de membri, ea nu are un regim special în partid, chiar dacă o cheamă Elena Udrea, va trebui la un moment dat să aplicăm Statutul. Nu este o amenințare, este o constatare", a declarat Blaga.El a precizat că deciziile partidului trebuie respectate de către toți membrii partidului, în caz contrar existând capitolul de sancțiuni."Dacă are alte opțiuni, poate să le materializeze într-o altă zonă politică, nu e nicio reținere", a adăugat el.Blaga a fost întrebat dacă este posibil să se meargă până la excluderea Elenei Udrea din partid în cazul în care aceasta va continua să facă declarații despre care el spune că aduc deservicii partidului."Este posibil să luăm măsuri care pot să ajungă până acolo. Sper să nu ajungă până acolo, dar o suspendare din partid riscă dacă continuă în ritmul ăsta, pentru că noi credem că sunt atașați valorilor PDL cei care se luptă cu USL, nu în fiecare zi fac observații partidului", a declarat Vasile Blaga.Liderul democrat-liberal a adăugat că "în interiorul partidului nu sunt VIP-uri", iar deciziile trebuie respectate de toată lumea. El a apreciat că ieșirile critice ale Elenei Udrea nu fac bine PDL în an electoral și ar prefera ca aceasta să fie "mai mult colegă de partid și să nu joace rolul analistului sau a Mamei Omida".Blaga s-a arătat deranjat de declarațiiile lui Udrea referitoare la șansele pe care Crin Antonescu le are la prezidențiale și la susținerea pe care aceasta și-a declarat-o pentru o candidatură a lui Emil Boc, în defavoarea celei a lui Cătălin Predoiu, validat ca prezidențiabil PDL în cadrul unei competiții interne la care au votat peste 100.000 de membri de partid."Pe Emil Boc l-am invitat să participe la competiția internă din partid și ar fi avut cele mai mari șanse, dar nu dorește să participe la competiția prezidențială din acest an", a precizat președintele PDL.Blaga a mai spus că, în următoarea perioadă, cazul Elenei Udrea ar putea fi discutat într-o ședință a conducerii PDL unde aceasta va fi chemată să-și explice punctul de vedere, urmând a se lua o decizie, dacă se va considera necesar.Anterior, miercuri, Vasile Blaga, a declarat că ar prefera ca Elena Udrea să fie mai mult colegă de partid cu democrat-liberalii și mai puțin analist politic sau să joace rolul "mamei Omida". În replică, Elena Udrea a spus că s-ar bucura mult dacă președintele PDL "nu ar juca rolul lui Iosefini încercând să scoată din joben un candidat minune la prezidențiale".