Biroul Politic Naţional al PNL se reuneşte la Neptun

1

Biroul PNL

Domni PNL-isti am o mare curiozitate si nerabtator,sa vad sau daca se aude ce prezinta Dl Parlamentar PNL de C-ta Secretaru Filialei C-ta cu ce masuri inventi,idei, vine in fata Biroului Politic National PNLDaca va rog si eu nu imi puteti sa transmiteti tezele de prezentare daca le are sa le citesc si eu poate va vin in ajutor cu o ideie Liberara din Germania ca sunt toti in preajma alegerilor de pregatire pentu 24 septembrie daca va sunt de ajutor,daca nu va Felicit si mergeti in continuare pe mana lui ca o sa catigati procente de la puplicul Constantean.