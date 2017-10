Bîrbora de la Mangalia, exclus din PMP. "În PMP se acţionează după vechile obiceiuri"

Bîrbora de la Mangalia, exclus din PMP. "În PMP se acționează după vechile obiceiuri"

"Nu m-au lasat sa va reprezint!In primul rand vreau sa ii anunt pe sustinatorii mei, pe fostii mei colegi din PMP din tara,dar si pe toti cetatenii din Mangalia,faptul ca mi-a fost retras spijinul politic(exculderea din partid) de catre domnul presedinte al PMP Constanta, Claudiu-Iorga Palaz si domnul vicepresedinte Florin Goidea.In aceste conditii conform legii, pierd locul de consilier din Consiliul Local Mangalia,de fapt pierd ocazia de a-mi realiza proiectele, de a avea un cuvant de spus si de a-i reprezenta pe oamenii din Mangalia asa cum le-am promis.Multi oameni m-au intrebat de ce PMP?Pentru ca am crezut ca este un partid nou format din oameni care n-au mai facut politica in proportie de 80% avandu-i ca mentori pe cei cu experienta.Din pacate se dovedeste faptul ca acesti mentori nu fac altceva decat sa actioneze dupa vechile obiceiuri in care selectia se face pe baza de nepotisme.Mi s-a reprosat ca rezultatele de la alegeri au fost slabe ,dar in conditiile acestea se impunea sa raspunda doar presedintele organizatiei sau tot biroul.Persoana care imi va lua locul in Consiliul Local va fi acea persoana care va executa ordinele,fiind demna de toata mila pentru ca se impune pe principiul "daca voi nu ma vreti eu va vreau"!.Uita ca cei 4 ani de mandat vor trece foarte repede ,iar dupa aceea tot restul vietii va raspunde moral pentru aceasta lipsa de respect fata de alegatori.Vom vedea daca isi va respecta obligatia de a pune in practica proiectele PMP Mangalia pentru care o echipa intreaga a muncit.Astazi,avem dovada clara a faptului ca nu se doreste schimbarea pentru binele oamenilor,dovada faptului ca alegatorii nu sunt respectati pentru optiunile lor,ca se fac jocuri politice bazate pe nepotisme,care n-au nicio legatura cu oamenii.Prin aceasta atitudine se creeaza viitorul electorat anti-vot!Ce incredere mai pot avea alegatorii ca votul le va fi respectat si va conta cu adevarat?Am fost un candidat incomod inca de la inceputul campaniei,nu am cedat presiunilor ,dar se pare ca nu este nevoie ca oameni ca mine in PMP.II avertizez pe toti fostii mei colegi din PMP, actuali consilieri ai PMP, viitori candidati din partea PMP sa reflecteze la toate aceste lucruri si sa se intrebe daca nu cumva maine va fi randul lor!In Incheiere doresc sa va multumesc tuturor celor care m-ati sustinut ,celor care ati crezut in mine,in proiectele mele si in echipa mea.", scrie acesta pe pagina sa de Facebook.