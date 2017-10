Bilanţul lui Mazăre dă cu minus

După jumătate din cel de-al treilea mandat de primar,

Bilanțul lui Mazăre dă cu minus

Primarul Constanței, Radu Mazăre, nu și-a făcut, de la preluarea celui de-al treilea mandat de edil-șef, niciun bilanț anual. Cel puțin nu unul care să constea într-un document public, pe care să-l fi făcut cunoscut cetățenilor Constanței prin intermediul presei, eventual într-o conferință. Cu excepția evenimentelor în cadrul cărora își deplânge soarta, pozând invariabil în victima actualului Guvern sau a Președinției, mai marele urbei n-a prea ieșit să se laude cu inegalabilele sale succese. Probabil că nici motivația nu e atât de mare, de vreme ce, din punct de vedere electoral, ne aflăm cu aproximație la jumătatea actualului mandat și, deci, până la proximele alegeri locale mai sunt aproape doi ani. Interesant este, însă, că în perioada scursă de la preluarea celui de-al treilea mandat, Mazăre a „sărit” peste multe dintre obiectivele sale, așa cum figurează ele pe site-ul lui oficial, obiective anunțate încă din campania din 2008. Astfel, la rubrica „Treburi serioase” - deci nu tu glumă, nu tu circ, miștocăreală -, figurează o serie de obiective pe care Mazăre și le-a propus pentru acest al treilea mandat. La capitolul „Protecție socială”, primarul Constanței bifează continuarea programului de acordare de gratuitate pentru transportul în comun, în proporție de 50%, pentru elevi și studenți. În ceea ce-i privește pe aceștia din urmă, ei au fost „vitregiți” de municipalitate, căci administrația locală a anunțat, încă din luna ianuarie a lui 2010, că va renunța la acordarea subvenției de 50% din costul abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun pentru studenți. La capitolul „Drumuri”, edilul-șef a trecut, înainte de toate, realizarea șo-selei de coastă. Acest proiect reprezintă un soi de „Fata Morgana” a administrației Mazăre, căci inițiativa e doar în stadiul de proiect de ani de zile. Amintim aici că Legea pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere a fost trimisă, pe 10 octombrie 2008, pentru promulgare președintelui României, acesta din urmă solicitând pe 27 octombrie reexaminarea inițiativei legislative. Cu toate acestea, însă, se pare că proiectul se află pe ultima sută de metri, astfel că în viitorul apropiat el va primi, conform spuselor senatorului PSD Alexandru Mazăre, votul final. Fără ca el să fi făcut vreodată obiectul unei dezbateri publice în rândul constănțenilor, al societății civile. „Realizarea unor parcări multietajate în Constanța și Mamaia (aproximativ 10.000 de locuri de parcare)” este, de asemenea, un „must do” în lista lui Mazăre. Cu toate acestea, la peste doi ani de la debutul noului mandat al primarului, lipsa parcărilor reprezintă încă una dintre cele mai stringente probleme pentru constănțeni, cazurile trotuarelor îngustate enorm fiind numeroase, fapt care conduce frecvent la circularea pietonilor pe partea carosabilă, trotuarul fiind mult prea îngust. Uite locuința, nu e locuința! În ceea ce privește locuințele ieftine pentru tineri, admiratorul lui Fidel Castro menționa „continuarea programului de locuințe ieftine pentru tineri cu circa 2.500-3.000 de spații locative pe an”. Asta în condițiile în care nici măcar în septembrie 2010 primele apartamente și garsoniere din Baba Novac nu au fost inaugurate, evenimentul fiind amânat sine die, în pofida faptului că primarul a tot făcut referire, în timp, la această acțiune. În campania pentru localele din 2008, programul locuințelor ieftine pentru tineri a fost, indubitabil, „cartea” cu cel mai mare potențial pe care a mizat Mazăre, cunoscut fiind faptul că nici studenții, nici tinerii nu se regăsesc în rândul alegătorilor săi fideli, care sunt preponderent pensionari. Întoarcerea la… insula albastră La capitolul „Turism”, stațiunea Mamaia are prioritate în fața Zonei Peninsulare a Constanței, aceea care „găzduiește” moștenirea istorică a orașului, cu tot cu mozaicul său etnic, arhitectural, cultural. Căci legat de Mamaia, primarul și-a propus „construirea a șapte insule artificiale în Marea Neagră (patru în Mamaia plus trei în Constanța) la aproximativ 500 de metri de țărm”, „realizarea unui teleski nautic pe lacul Siutghiol”, dar și a unui „orășel lacustru (insulă artificială) cu suprafața de 5 ha pe Lacul Siutghiol”. Niciunul dintre aceste obiective nu s-a concretizat până la momentul actual. Cât despre Peninsulă, copilul orfan al Constanței, lăsată în paragină spre a-și găsi cât mai curând sfârșitul și „sufocată” de kitsch-uri arhitecturale, aceasta figurează pe locul doi la capitolul „Turism” cu „reabilitarea cu finanțare europeană a Pieței Ovidiu”, „reabilitarea drumurilor, intersecțiilor și trotuarelor (asfaltare, marcaje rutiere și indicatoare)” (tot a Pieței Ovidiu) și „realizarea cu finanțare europeană a unei parcări multietajate cu șase nivele - 350 de locuri” (de asemenea în Piața Ovidiu). Așa cum poate constata oricare dintre locuitorii Constanței și nu numai, Zona Peninsulară este la ani lumină depărtare de această „operație estetică”, clădirea Cazinoului, o emblemă a Constanței, de altfel, parte a patrimoniului național, fiind acum doar o tristă ruină. Mai mult, faleza din zona Cazinoului se află, încă din luna martie a acestui an, sub „imperiul” crăpăturilor și al fisurilor, deși administrația locală a promis de mai multe ori remedierea situației. Acolo unde cultură nu e, nimic nu e… Unul dintre obiectivele care nu doar că nu a fost conturat, el fiind, în fapt, anulat total, este legat de revista „Tomis”. Publicația figura, la capitolul „Cultură”, printre prioritățile lui Mazăre: „sprijinirea editării și tipăririi Revistei Tomis”. Atâta doar că acest obiectiv a avut atâta… „prioritate”, încât revista a fost desființată în luna iulie 2010 printr-o hotărâre a Consiliului Local Municipal (CLM) Constanța, sub pretextul aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență 63/2010. Desființarea revistei de cultură apărute în 1966 sau, așa cum menționează Virgil Coman, directorul Direcției Județene a Arhivelor Naționale Constanța, în lucrarea „Tomis. Cenzurat-Necenzurat. Mărturii documentare (1967/1977)”, în 1965, a avut loc în condițiile în care niciunul dintre directorii Primăriei Constanța nu a fost disponibilizat în virtutea aceleiași hulite ordonanțe. Grădinile suspendate ale… Constanței Un alt obiectiv rămas la stadiul de… obiectiv constă, așa cum e amin-tit la capitolul „Parcuri”, în „înființarea unei grădini zoologice moderne” și, totodată, „înființarea unei grădini botanice moderne”. Pentru moment, cele două proiecte nu au prins viață, însă amintim aici că peste trei hectare din Parcul Tăbăcărie au trecut, recent, din administrarea CLM Constanța în cea a Consiliului Județean pentru „extinderea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii”. Conform declarațiilor lui Adrian Mânăstireanu, directorului Complexului, instituție aflată în subordinea CJC, motivul pentru care Consiliul Local și Consiliul Județean fac „ping-pong” cu peste trei hectare din parc ar fi acela că se intenționează demararea unui „concurs de idei”, concurs în contextul căruia Mânăstireanu va propune realizarea fie a unei grădini botanice, fie a unei grădini zoo sau a unui „melanj fericit care ar fi”, susține el, „mai edificator: grădină zoo și grădină botanică”. E drept că primarul ar putea invoca faptul că actualul mandat nu s-a finalizat și că, pe cale de consecință, cele menționate mai sus nu pot figura încă la capitolul eșecuri. La fel de drept e, însă, că dacă la scurgerea a peste jumătate din perioada prezentului mandat Mazăre nu le poate trece nici în categoria realizărilor, aceste priorități rămân pure promisiuni pe hârtie. Pardon, pe site. Fapt pentru care ar fi cel puțin interesant de urmărit dacă nu cumva ele nu vor începe brusc a se concretiza cu doar câteva luni înaintea localelor din 2012. Pentru a mai „lua ochii” alegătorilor cu niscaiva „super-extra-mega” proiecte marca Mazăre. Fără, însă, ca acestea să aibă garanția realizării efective, ci doar potențialul unei propagande frumos ambalate, în ton cu atmosfera de campanie.