Becali mizează pe constănţeni în Parlamentul European

Becali mizează pe constănțeni în Parlamentul European

„Niciun alt partid politic nu are constănțeni eligibili pentru alegerile europarlamentare.”, a afirmat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, secretarul general al Partidului Noua Generație, Cătălin Dancu. Acesta se situează pe locul al doilea în lista pentru europarlamentare, fiind urmat, pe locul trei, de Laura Stroe. Referitor la candidatura lor, Dancu a afirmat că au fost aleși în funcție de două considerente, și anume: „Laura Stroe pentru excelenta pregătire profesională, iar eu mi-am dorit asta, pe lângă formația mea de avocat, mai ales datorită faptului că sunt constănțean, iar pentru mine ar fi o mulțumire sufletească.”. Totodată, Dancu a ținut să își reafirme admirația pentru locuitorii Constanței: „Constănțenii sunt cei mai avansați din țară în ceea ce privește modul de a încheia afaceri, sunt prin excelență proeuropeni și niște oameni foarte deschiși, iar Constanța este un oraș tolerant din punct de vedere interetnic”. Pe marginea acestui subiect, Dancu a reamintit unul dintre dezideratele PNG în contextul europarlamentarelor, și anume impunerea serviciilor și a produselor românești de calitate ca brand de țară, iar în acest sens a exemplificat cu importanța județului Constanța din punct de vedere viticol, agricol, dar și turistic. Dancu a ținut să sublinieze că partidul nu are o atitudine legionară, iar în sprijinul acestei afirmații stă excluderea de pe lista de candidați a lui Hogea, cel care în trecut făcuse niște declarații considerate antisemite. Secretarul general al PNG, care este, în același timp, și liderul campaniei pentru europarlamentare, a vorbit și despre una dintre prioritățile fundamentale ale PNG din seria de proiecte propuse pentru campania europarlamentară. În sensul acesta, Dancu a declarat că PNG va sprijini un proiect pentru creșterea și dezvoltarea mecanismelor de absorbție a fondurilor europene pentru sportivii din toate domeniile. Acesta a ținut să accentueze faptul că nu există nicio corelație între acest proiect și legătura lui Becali cu Steaua și că niciun alt partid nu are în vedere vreo activitate de sprijinire a sportivilor. Întrebat despre o posibilă alianță a PNG cu alte partide politice în vederea alegerilor parlamentare de anul viitor, Dancu a afirmat că acest lucru reprezintă, cel puțin în momentul de față, subiectul unui sondaj de opinie și că, până acum, nu s-a discutat ceva concret în acest sens. „După alegerile pentru Parlamentul European putem face câte alianțe dorim. Iar în ceea ce privește alegerile locale sunt convins că celelalte partide vor veni spre noi.”. 