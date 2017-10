BEC: 21 de agenţii de presă şi publicaţii străine, acreditate pentru referendum

BEC: 21 de agenții de presă și publicații străine, acreditate pentru referendum

Reprezentanții a 21 de agenții de presă și publicații străine au fost acreditați pentru referendumul desfășurat, ieri, în România, informează Agerpres. Acreditarea le-a permis accesul titularului acesteia în localurile secțiilor de votare, începând cu ora 6.00.Potrivit Biroului Electoral Central, au fost acreditați delegați de la Reuters, Agenzia Nova, Agenția de presă Xinhua, AFP, săptămânalul „Noi în Spani”, Actualitatea IRL, Ziarul românesc „Ro-mânia”, Agenția de presă Bloomberg, Bulgarian National Radio, TV Bulgaria On Air, German Public Radio Network Ard, Romani Online UK, Radio Chișinău, Romit TV Italia, TV ZDF, Associated Press, ROMIT.TV, Torino Musica Notizie News, TV Prime din Chișinău, Romani în UK și Al Jazeera English TV. Acreditarea le-a permis accesul titularului acesteia în localurile secțiilor de votare, începând cu ora 6.00, iar la BEC și la birourile electorale de circumscripție în spațiile special stabilite. Totodată, aceștia au putut să asiste la operațiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor și la întocmirea proceselor verbale. BEC a acreditat totodată observatori străini din partea Comunității Ortodoxe Române din Italia, PNUD din Republica Moldova, Ambasadei Republicii Ungare la București, Comisiei Electorale din Republica Moldova, Ambasadei Federației Ruse în România, European Network of Election Monitoring Organization (ENEMO), Ambasadei Republicii Kazashtan în România. Și 23 de ONG-uri din țară și-au acreditat reprezentanți pentru a urmări procesul electoral de duminică. Totodată, BEC a acreditat pentru a realiza exit-poll-uri la secțiile de votare organizate pentru referendum CSOP, CCSB Branding Forum, Biroul de Cercetări Sociale, dar și „De Toate pentru Toți” pentru sondaje în județul Sibiu.