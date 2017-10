„Bătut de soare în cap, premierul Tăriceanu şi-a ieşit din pepeni“

Secretarul general al PD-L, Vasile Blaga:

„Bătut de soare în cap, premierul Tăriceanu și-a ieșit din pepeni“

Vasile Blaga, secretarul general al Partidului Democrat - Liberal a vorbit, ieri, la Costinești, în ultima zi a Școlii de Vară a tineretului PD-L, despre premisele de guvernare ale partidului, dar și despre recentele declarații ale premierului Călin Popescu Tăriceanu. Astfel, Blaga și-a început discursul printr-o critică cu privire la declarațiile prim ministrului Tăriceanu, potrivit căruia pedeliștii ar fi niște „proști” pentru că au criticat decizia de mărire a pensiilor. „Nu suntem proști, cum a zis Tăriceanu, premierul României, cel care în ultimii trei ani și jumătate s-a chinuit să demonstreze că e bine crescut. Bătut de soare în cap, el și-a ieșit din pepeni”, a venit replica secretatului general al PD-L. În aceeași ordine de idei, Blaga a apreciat că PNL-ul nu are oameni nici măcar câți tineri pedeliști au fost ieri prezenți la școala de vară. Mai mult decât atât, în opinia lui Vasile Blaga, „ceea ce îi ține uniți pe liberali este ciolanul”. „Este o sumă de interese de găști. Ei se vor împărți după ce voi pierde alegerile”, a mai apreciat el. De remarcat este că Blaga le-a vorbit tinerilor democrat-liberali, în linii mari, și despre oferta de guvernare a PD-L. Concret, a declarat că printre obiectivele PD-L se regăsesc „intrarea României în spațiul Schengen, în primăvara lui 2011”, precum și „intrarea în zona euro”. Tot legat de o posibilă guvernare a pedeliștilor, Blaga a ținut să menționeze: „Guvernezi doar atunci când ai ministru de finanțe și premier. Ministerul Finanțelor îl are acum în frunte pe cel mai slab, o spun cu toată responsabilitatea, cel mai ușuratic din punct de vedere al respon-sabilităților ministru de până acum”, a subliniat el, referindu-se la liberalul Varujan Vosganian. Funcția de premier nu e „țelul vieții” lui Vasile Blaga Cât privește o posibilă alianță, Blaga a afirmat că partidul își dorește „un scor care să-i permită să formeze singur guvernul”. „Dacă scorul va fi unul foarte bun, ne gândim chiar și la un guvern minoritar”. Deși nu a dat un răspuns ferm, Blaga a apreciat, după ce în prealabil îi criticase pe liberali, că „PD-L- ul este cel mai aproape, din punct de vedere doctrinar, de actualul guvern”. „Din punct de vedere al doctrinei suntem mai aproape de guvern, dar nu putem lucra cu oameni care ne consideră de proști”, a mai declarat secretarul general al PD-L. Întrebat despre o posibilă candidatură a sa pentru funcția de premier, asta după ce, în urmă cu doar trei zile, Theodor Stolojan a recunoscut că are „intenția unei candidaturi”, Blaga a ezitat să dea un răspuns concis. Astfel, el a declarat că „PD-L își propune să câștige alegerile cu o echipă” și că, de asemenea, „important nu e cine va conduce echipa”, ci ca ea „să fie strânsă în jurul partidului, pentru a câștiga alegerile”. „Nu e țelul vieții mele”, a concluzionat Vasile Blaga cu privire la candidatura pentru funcția de șef al guvernului.